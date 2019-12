Ìjọba, ẹ bá wa wa Gold tí wọ́n jí gbé nílé ìjọsìn Akure- Ẹgbẹ́ Obìnrin

A kọ láti fi ibanujẹ ṣodun nitori Gold- Ẹgbẹ obinrin

Lati ibẹrẹ oṣu kọkanla ni iya ati baba Kolawole Gold, ọmọ kekere ti wọn ji gbe nile ijosin ni Akure ti n ke gbajare pe ki aye ran wọn lọwọ ba wọn wa ọmọ wọn sita.

Won fẹsun kan adari ijọ ti wọn n lọ pe o lọwọ ninu ọrọ naa "Àwọn tó jí ọmọ mi gbé nílé ìjọsìn ní ń kò gbọdọ̀ wa tàbí kí ẹ̀mí mi lọ si".

Lẹyin eyi ni Oba Deji atawọn agbofinro ti gbe igbesẹ loriṣiiriṣii ni ibẹrẹ ọrọ wiwa ọmọdekunrin yii Missing Child: Òbí àti asọ́nà ṣọ́ọ̀ṣì 14, lọ́ búra nì'dí imọlẹ̀ l'Akure.

Bayii, o ti wa le ni oṣu kan ti Gold Kolawole, déedé di awati ni ile ijọsin kan ti a mọ si Sotitobire Prayer Centre, ni ilu Akure.

Gbogbo igbiyanju obi ọmọ naa lati ri i lo jasi pabo ti awọn agbofinro ko si ti i ri ọmo ọhun.

Idi eyi lo mu ki agbarijọpọ awọn obinrin kan ni ilu Akure ṣe iwọde lọjọ Iṣẹgun tii ṣe ọjọ Kẹwaa, oṣu Kejila, ọdun 2019Àwọn abiyamọ figbe ta lórí ọmọ ọdún kan ti wọn wá nílé ìjọsìn l'Akure.

Iya ọmọ to sọnu yii lo sunkun lọ si ọdọ awọn abiyamọ pe ki wọn ba oun bẹ ijọba lati ran oun lọwọ lori ọrọ ọmọ yii.

Eyi lo ṣokunfa iwọde ẹgbẹ obinrin pe ki ijọba ati agbofinro ṣe iṣẹ wọn bi o ti yẹ.

Awọn obinrin to jade ni ko dara ki abiyamọ fi ibanujẹ ṣe ọdun keresimesi to m bọ lọna, ki Aye ba wọn da si ọrọ riri ọmọ naa, Gold Kolawole.

Arabinrin Jumoke Aborode to jẹ alaga ẹgbẹ National Council for Women Society of Nigeria, ẹka ipinlẹ Ondo ni ko si abiyamọ to fẹ foju sunkun ọmọ