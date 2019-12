Image copyright @pdpoyostate

Ile ẹjọ to ga julọ lorilẹ-ede Naijiria ti fi idi iyansipo Seyi Makinde, gẹgẹ bi pe Gomina ipinlẹ Ọyọ mulẹÌjọba Ọyọ yàtọ̀ sí ti Ọṣun àbí Ekiti tí APC leè fi àṣẹ iléẹjọ́ lé dànù - Seyi Makinde

Eyi waye lẹyin ti oludije fun ipo gomina ninu ẹgbẹ oṣelu ÀPC, Adebayo Adelabu pe ẹjọ nile ẹjọ naa pe, ki wọn o fagile idajọ igbimọ to gbọ ẹsun to ṣuyọ lori eto idibo gomina, ati idajọ ile ẹjọ kotẹmilọrun.

Awọn mejeeji lo dajọ pe Makinde ni gomina to wọle nipinlẹ ỌyọAjimọbi kí Seyi Makinde kú oríire .

Kini o n ṣẹlẹ lori igbẹjọ eto idibo ipinlẹ Ogun?

Bakan naa ni ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria yoo joko lori ẹjọ kotẹmilọrun ti oludije fun ipo gomina ipinlẹ Ogun latinu ẹgbẹ oṣelu Allied People's Movement, APM, Abdulkabir Adekunle Akinlade pe tako alatako rẹ lati inu ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, Dapo Abiodun.

Akinlade ti ẹgbẹ oṣelu APM lo pe ẹjọ n kotẹmilọrun tako Dapo Abiodun to jawe olubori ninu idibo sipo gomina loṣu Kẹta ọdun yii.

Akinlade ati ẹgbẹ rẹ, APM, n fẹ ki ile ẹjọ fagile idajọ igbimọ to gbọ ẹsun to ṣuyọ lori idibo naa, ati ti ile ẹjọ kotẹmilọrun, to fi idi rẹ mulẹ pe Dapọ Abiọdun lo wọle.