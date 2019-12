Ankara to jẹ ọkan lara awọn aṣọ iṣẹmbaye Yoruba di ohun amuyangan kaakiri agbaye bayii.

Ara ti awọn aranṣọ, aṣebata, ẹgba ọwọ ati run ọṣọ ile ati ita koda to fi mọ awọn ohun mere mere airotẹlẹ ko ṣee fẹnu sọ.

Aṣe aṣọ loge ni arabinrin Temitope Ojo ṣugbọn lọna ọtọ ni itan tirẹ gba yọ.

Temitope ni ohun lohun kọkọ bẹrẹ si ni fi awọn ageku ankara ya aworan sara aṣọ.

BBC Yoruba ba a ni gbolohun lori ipenija to ti ni ko to gun akasọ de bi aṣeyọri to wa bayii.