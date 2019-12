A fẹrẹẹ ma le pe e ni olorin to ṣẹṣẹ n yọri soke mọ tori na ti orin rẹ gba jale jako ko ye ni, afi bii ina to n ran to si ti n sare burẹkẹ. Eyi ṣeese ko jẹ pe iru ohun ti awọn eeyan n fẹ ni awn orin to n gbe jade.

Olorin ẹmi ni awọn kan n pe e ti awọn mii si pin in si isọri olorin Fuji tabi takasufe.

'Orin Olamide, Poverty Die ti di àdúrà àràárọ̀ fún mi'

Orin mi ń gbé àṣà Áfíríkà ga lókè òkun - Kakaki 1

Ayefẹ́lẹ́ bá BBC sọ̀rọ̀ lórí ilé orin rẹ̀ tí Ajimọbí tún kọ́

Ìdí tí mi ò fi lègbà kí ẹnikẹ́ni fọwọ́ tẹ ara mi gẹ́gẹ́ bí olórin-Sola Allyson

Ọmọ ọdún mẹ́jọ ni mo ti ń bá Adẹ́rùpọkọ̀ ṣe eré tíátà - Tope Alabi

Image copyright Testimony Jaga

O jẹ ọkan lara awọn to ti tan ina sinu agbo orin Kristẹni lọdun 2019 yii. Ara ọtọ ni orin rẹ to si ni imisi ninu pẹlu ọna ti o maa n gba gbe e jade.

Bi ifede ti ẹmi fọ eyi to maa n waye laarin awọn Kristẹni ni orin rẹ ṣe maa n ri tabi ka tun juwe rẹ bi ẹni to n fa aaya eleyi ti awọn ijọ alaṣọ funfun maa n saba ṣe.

Buhari dá orílẹ̀èdè Libya lẹ́bi fún ètò ààbò tó mẹ́hẹ l'Afrika

Njẹ́ ẹ mọ̀ pé Trump kò tíì fi ìdí janlẹ̀ tán?

Wo bí àwọn obìnrin kan ṣe n sọ ara wọn di 'fágìn' lẹ́ẹ̀kejì

Ẹ má gbàbọ̀de kankan láti tú Wolii ìjọ Sotitobire sílẹ̀ o! - Ọọ̀ni Ife

Lizzy Anjorin gbàgbé ọ̀rọ̀ àná, ó kí Iyabo Ojo kú ọjọ́ ìbí, Femi Adebayo kọ ọmọ l'áṣà

Image copyright Testimony Jaga

Nigba kuugba ti Mr Jaga ba ti n ṣe eyi, o sọ fun BBC yoruba wi pe ẹmi Ọlọrun maa n sọkalẹ sara oun ti yoo si tun ba le awọn to ba wa ni ipejọpọ naa.

"Mo ṣì ń gba ìpé lórí ìjẹ́rìí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ orin mi. Ko ye emi naa bo ṣe n ṣẹlẹ, mi ò mọ bó ṣe ń ṣe mí mọ́, agbára Ọlọ̀run yẹn pọ̀ gan lára mi".

Ọmọ ijọ nla nni, Christ Embassy nii ṣe eyi ti Pasitọ Chris Oyakhilome jẹ oludasilẹ rẹ. Mr Jaga sọ pe nigbakuugba ti oun ba n kọ orin, Pasitọ Oyakhilome gan kii le jokoo tori agbara ẹmi mimọ to n ri.