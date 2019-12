Image copyright Other

Ọdun mẹwaa ninu igbe aye ẹdamọniyan kii ṣe awada.

Idi re e ti BBC Yoruba ṣe ni ki a jijọ ṣe iranti awọn iroyin to mi igboro titi laarin ọdun 2010-2019.

Ọpọ nkan lo ṣẹlẹ,nibẹ la ti ri eleyi to fọwọkan awn eeyan lẹmi ati awọn ti o ṣe awọn eeyan ni kayeefi.

Ni meni meji,diẹ ninu awọn eleyi ti a ri ka re

Iku Gadaffi lọdun 2011

OgunjọOṣu Kẹwa ni awọn ajijagbara mu olori orileede Libya Muammar Gaddafi ti wọn si pa.

Iku Gaddafi milẹ jiji latari bi ọpọ eeyan ti ṣe n fi ojuolori ti ko dara wo.

Iku rẹ lo ṣebi ẹni ṣina oṣelu awarawa lorileede rẹ nigba naa.

Amọ loni ta n sọrọ yi, Libya ti di ilẹ ti kosi ifọkanbalẹ ti awọn ọmọ ilẹ naa ko si ti ribi ṣakoso ilẹ wọn bi o ti ṣe wu wọn lọkan.

Poopu Benedict XVI loun ko ṣe poopu mọ ni 2013

Ko ṣẹlẹ ri lawọn eeyan n sọ nigba ti Poopu mimọ Benedict XVI kede pe o to gẹ, oun ko ṣe poopu mọ loṣu keji ọdun 2013.

Igba akọkọ ni yoo jẹ ti Poopu yoo fiṣẹ silẹ ni ẹgbẹ̀ta ọdun ti Poopo ti n jẹ.

ṣugbọn lẹyin ikede rẹ lawọn eeyan ba tun bẹrẹ si ni ṣe pọpọṣinṣin ẹni ti yoo jẹ Poopu lẹyin rẹ.

Lẹyin o rẹyin,Poopu fi ikede sita pe ailera lo mu ki oun kọwe fi ipo silẹ

Iku Nelson Mandela, 2013

Wen former South Africa President Jacob Zuma announce di death of Nelson Mandela, for national TV, di whole world stand still as dem hear di shocking news of di first black president for South Africa.

Jacob Zuma call am father of South Africa. Nelson Mandela death become major headlines for all di news station for di world. Pipo release movies, songs and documentaries to honour di late freedom fighter.

#BringBackOurGirls Campaign, 2014

Di campaign to rescue ova 200 school girls wey Islamic militant group Boko Haram kidnap from Chibok for April 2014 catch di world attention sotee world leaders and celebrities cari placard for social media

dey ask make Nigeria goment do something sharperly to rescue dem.

Nigeria Elections, 2015

Nigeria Elections, 2015

For 2015, Former military ruler Muhammadu Buhari become di first opposition candidate to win presidential election for Nigeria.

Gen Buhari (rtd) beat im rival Goodluck Jonathan by more than 2.5 million votes, for di final result wey dem show.

Afta 16 years for power di People's democratic party PDP lose dia hold of di presidency of di kontri.

Donald Trump become US president, 2016

Donald J. Trump's victory for di 2016 United State presidential election be like political earthquake, as di world no expect im win against im democrat opponent, Hillary Clinton

Di tori of di real estate developer and former reality television star na im monopolise headlines for days afta di announcement.

Leicester win Premier League for 2016

One of di greatest sport tori of all time na wen Leicester City win di premier league title for May 2016.

Plenti pipo no expect say dem go win di league as dem be small club wey only survive relegation for dia last season before dem win di league.

Meghan Markle Royal Wedding, 2018

Plenti record na im Prince Harry and Meghan Markle wedding break. Dat na di first time wey black woman go become duchess of Sussex,

For May 19, 2018 on di day of dia wedding, millions of pipo all ova di world na im sit down to watch di royal wedding, ova 3 million pipo for social media na im tweet about di royal wedding on dat day

Na one of di event wey di whole world hear and join to watch as e happun.

Black panther movie, 2018

Marvel Black Panther wey dem release for February 2018 get di world attention as di first Marvel superhero movie wey black pesin go be di major character and even di director.

Di film become di first Superhero movie to receive Best Picture Oscar Nomination... for December, di film make headlines again as e become di first superhero film wey dem nominate for Golden Globe for Best Picture. Black Panther still become di highest grossing movie from any African American director.

Ghana year of return, 2019

Di "Year of Return, Ghana 2019" na major marketing campaign wey happun for di kontri, dem target di African - American and pipo wey dey Diaspora to come join Ghana to mark 400 years of di first time wey dem go enslave African wey arrive Jamestown Virginia.

Olaronke Alo na im write dis tori.