Ṣé lóòtọ́, báwọn wọ̀nyìí ṣe sọ ọ́ ló rí fún gbogbo yín lọ́dún 2019?

2019 ṣe igba, 2019 se awo igba nkankan baba isasun. Orin to wa pa a to kun un lohun ti awọn eeyan to ba BBC Yoruba sọrọ ṣe lalaye fun gbogbo eniyan.

"Àwọn ǹkan tí mi ò rí ṣe ní 2019 ni mo ma fi bẹ̀rẹ̀ 2020".Ipinu nla kan niyii latẹnu ọgbẹni kan ti a ba sọrọ.

Ẹlomiran gbagbọ pe pẹlu apẹrẹ ti wọn n ri. oun ti wọn ba dawọle ma ṣee ṣe.

"Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn pé Nàìjíríà máa pín, ko ṣi ri bẹẹ.

Ẹ gbọ́ latẹmu awọn ọ́lọ̀rọ̀ gangan.