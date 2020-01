Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Aadota odun ree ti e ti n paro atunse ise yin fawon omo Naijiria lero awon kan

Jìbìti ni àfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná tí ìjọba kéde rẹ̀- Egbẹ oṣiṣẹ

Ẹgbẹ oṣiṣẹ lapaapọ atawọn ẹgbẹ ajafẹtọ ti koro oju si afikun owo ina mọnmọna ti ijọba apapọ kede rẹ.

Wọn ni jibiti ni ki ijọba fikun owo tawọn araalu n san fun ina mọnamọna nigba ti ina ọhun n ṣe ṣegeṣege ni gbogbo igba.

Ajọ to n ri si okowo ati ile iṣẹ nipinlẹ Eko ni tirẹ bu ẹnu ẹtẹ lu bi ijọba ko ṣe wa nnkan ṣe si bi ile iṣẹ mọnamọna ti n bu owo tawọn eeyan n san lai lo ẹrọ mita.

Ṣe lootọ ni afikun owo maa gori ina mọnamọna?

Ogbeni Usman Arabi, to jẹ ọga agba ẹka ọrọ ara ilu nile iṣẹ mọnamọna NERC kede ninu atẹjade kan pe irọ to jina si ootọ ni iropyin naa.

Loju opo ileeṣẹ iroyin Naijiria, ati itakun agbaye wọn ni Arabi ti ṣalaye lọjọ Aiku pe afikun owo ina mọnamọna to gbode kan kii ṣe tuntun.

O ni o ti wa lati atunṣẹ ti wọn gba aṣẹ lati ṣe ninu agbeyẹwo todun 2016 si 2018 ni.

O ni igbesẹ naa kan ti ọdun 2016, 2017 ati 2018.

Arabi kede pe fun idi eyi ko si alekun owow ori ina mọnamọna rara.

O ni iru igbesẹ bẹẹ ko le deede waye laisi pe ijọba pe ijoko ijiroro pẹlu gbogbo awọn ara ilu ti ọrọ kan ṣaaju fifi owo kun owo ina mọnamọna.

Kini o ti ṣẹlẹ sẹyin?

Lọjọ Satide ọsẹ to kọja ni iroyin ni ajọ to n ṣamojuto ina ọba paṣẹ fawọn ile iṣẹ to pin ina mọnamọna mọkanla to wa ni orilẹ-ede Naijiria pe ki wọn fikun owo ina bẹrẹ lati oṣu kẹrin ọdun 2020.

Igbesẹ yii fihan pe o ti di igba mẹta ọtọọtọ bayii ti ijọba ti ṣe afikun owo ina laarin ọdun marun un sẹyin ni Naijiria.

Alaga igbimọ to n dundura pẹlu ijọba atawọn oṣiṣẹ, Abdulrafiu Adeniji ni o ṣeni laanu pe ijọba le sare kede afikun owo ina nigba ti ko ti yawo kan dejo lori ẹkunwo owo oṣu oṣiṣẹ kaakiri Naijiria.

ọpọ ero gba pe ko tọ si awọn EKEDC lati sọrọ lori ina bayii

O kere tan ijọba ipinlẹ mẹẹdogun ni ko tii fẹnu ko lori ẹkunwo owo oṣu tuntun fawọn oṣiṣẹ, bi o tilẹ jẹ pe ọjọ kọkanlelọgbọn, oṣu kejila, ọdun 2019 ni gbendeke ti ẹgbẹ oṣiṣẹ fawọn gomina.

Ọgbẹni Adeniji ṣalaye pe afikun owo ina ọba dabi jija awọn ọmọ Naijiria lole.

Bakan naa ni akowe ati alukoro ẹgbẹ oṣelu PDP, Kola Ologbondiyan sọ pe igbesẹ ijọba lati fowo kun owo ina yoo dakun iṣoro awọn araalu.

Ọgbẹni Ologbondiyan ni ijọba ko ni ifẹ araalu ninu pẹlu igbesẹ yii lẹyin owo ori gọbọi tawọn eeyan n san ati ọwọ gogo ọja.