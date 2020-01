Image copyright Olusegun Runsewe

Ileẹjọ giga kan to kalẹ sadugbo Maitama nilu Abuja ti pasẹ lọjọbọ pe ki wọn sọ ọga agba fun ibudo asa ati isẹ ọna nilẹ wa, Olusẹgun Runsewe sọgba ẹwọn tori hihu iwa ọyaju sile ẹjọ.

Adajọ Jude Okeke, lasiko to n gbe idajọ rẹ kalẹ pasẹ fun ọga agba ọlspa pe ko ls mu Runsewe, ko si fi sinu ọgba ẹwọn Kuje nilu Abuja titi ti yoo fi bọ asọ ọyaju sile ẹjọ silẹ.

Ohun to fa sababi ni pe Runsewe se orikunkun si asẹ ileẹjọ to pa lọjọ Kẹẹdogun osu Kejila ọdun 2017, pe igun mejeeji to ni nkan se pẹlu ẹjọ kan nipa abule isẹ ọna gbọdọ jẹ ki ohun gbogbo wa bo se wa.



Ileẹjọ ni Runsewe ko gbọdọ ti amule isẹ ọna naa pa amọ to kẹyin si asẹ naa, ti adajọ Okeke si ni ki wọn gbe asọ ẹwọ wọọ lọrun, ko lee jẹ ẹkọ fun awọn eeyan miran to maa n tapa si asẹ ileẹjọ.