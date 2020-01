Awọn dokita ile iwosan ẹkọsẹ isegun to n yansẹ lodi ti n fẹhonu han ninu ọgba ile iwosan naa to wa nilu Akure, tii se olu ilu ipinlẹ.

Deede aago mẹsan aarọ lawọn dokita ti oju wọn ko rẹrin naa ti pejọ sibẹ, ti wọn si gbe oniruuru akọle lọwọ, ninu eyi ti wọn kọ awọn ohun to n jẹ wọn lọkan si.

Lara awọn ẹdun ọkan wọn ti wọn kọ sara awọn akọle naa ni pe " A n beere fun ohun ti a sisẹ fun, Inu fifo la fi n sisẹ, ti a ko si mọ igba ti ounjẹ miran yoo wa, Dokita ti ebi n wa jẹ ewu fun awujọ, ẹtọ wa ni owo osu wa, kii se ẹbun, ẹ jọwọ, ẹ san owo osu ti ẹ jẹ wa, ki lo de tile iwosan tiwa yatọ , ati bẹẹ bẹẹ lọ."

Nigba to n bawọn akọroyin sọrọ, Alaga fun igbimọ to wa feto iroyin labẹ ẹgbẹ awọn dokita, ẹka tile iwosan naa, Taiwo Olagbe salaye pe, wọn jẹ awọn dokita naa ni owo to to osu mẹfa, marun, mẹrin ati mẹta, eyi to wa lọwọ igba ti onitọun ba wọ isẹ.

Dokita Olagbe fikun pe lẹyin spọ ẹbẹ si awọn alasẹ ati iwọde lọ si ọọfisi gomina, gbogbo ileri ti akọwe ijọba ipinlẹ naa, Ifedayo Abegunde ati oludamọran gomina feto ilera se, lo ja si pabo.

Awọn dokita naa wa n rawọ ẹbẹ sijọba ipinlẹ Ondo labẹ gomina Rotimi Akeredolu, to fi ms gbogbo ọmọ Naijiria lati bawọn kesi awọn alasẹ ile iwosan naa pe ki wọn jẹ owo ti wọn jẹ wọn.

Wayi o, Kọmisana feto ilera nipinlẹ Ondo, Dokita Wahab Adegbenro ti wa fi ọwọ idaniloju sọya fawọn dokita naa pe, wọn yoo maa ri alaati gba lati ile ifowopamọ wọn pe owo osu ti wọ apo asunwọn owo wọn.