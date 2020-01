Àkọlé àwòrán Òní nilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ yóò sọ ẹni ti yóò máa tukọ̀ Kano, Imo àti Sokoto

Oni lonii jẹ, ẹni a bẹ lọwẹ.

Oni ọjọ Aje ni ile-ẹjọ to ga julọ ni Naijiria yoo dajọ awuyewuye to jẹyọ nibi ibo gomina ipinlẹ Kano, Sokoto ati ipinlẹ Imo.

Oludije fun ipo gomina labẹ asia ẹgbẹ oṣelu PDP, Abba Kabir Yusuf lo pe oludije ẹgbẹ oṣelu APC, Abdullahi Umar Ganduje to jawe olubori ninu ibo gomina ipinlẹ Kano.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun ti kọkọ dajọ pe ko si ẹri to daju to fidi rẹ mulẹ pe magomago wa ninu eto idibo to gbe Ganduje wọle.

Rogbodiyan nla bẹ silẹ lasiko idibo ati lẹyin idibo ọhun nipinlẹ Kano lẹyin tawọn ọdọ ti wọn jẹ alatilẹyin olidije ẹgbẹ oṣelu PDP yari pe Kabir Yusuf lo yẹ ko wọle ibo naa.

Ibo gomina Ipinlẹ Sokoto

Oludije ibo gomina fẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Sokoto, Ahmad Aminu Waziri lo pe gomina Aminu Waziri Tambuwal to jawe olubori ninu ibo gomina ipinlẹ naa.

Amọ, ile ẹjọ kotẹmilọrun nipinlẹ naa ati ipinlẹ Kaduna da ẹjọ naa nun, eyi lo jẹ ki Aliyu mori le ile ẹjọ to ga julọ l'Abuja.

Koda, atundi ibo tiẹ wa nipinlẹ Sokoto ati Kano, amọ ibi pẹlẹbẹ naa ni ọbẹ fi lelẹ.

Ibo gomina Ipinlẹ Imo

Oludije ibo gomina fẹgbẹ oṣelu APC nipinlẹ Imo, Hope Uzodimma naa yoo mọ lonii bo ya oun lo wọle ibo gomina ipinlẹ Imo.

Ile-ẹjọ kotẹmilọrun ti kọkọ da ẹjọ rẹ lẹyin to tako bi ajọ eleto idibo INEC ti kede gomina Emeka Ihedioha gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu eto idibo naa.

Ẹwẹ, gbajugbaja ọjiṣẹ Ọlọrun nipinlẹ Enugu, Fada Ejike Mbaka sọ asọtẹlẹ nipari ọdun 2019 pe ki Gomina Ihedioha palẹ ẹru rẹ mọ nitori Uzodimma ẹgbẹ APC yoo di gomina ipinlẹ Imo lọdun yii.