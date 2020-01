Image copyright Omolola Ajayi Àkọlé àwòrán Òyìnbó kòráà, amòfin kan wọ gbaga òfin fún títa obìnrin kan sóko ẹrú

Gomina ipinlẹ Kwara, Abdulrahman Abdulrazak ti koro oju si iwa fifi eeyan se owo ẹru to n gogo si lorilẹede yii.

Atẹjade kan ti amugbalẹgbẹ rẹ feto iroyin, Rafiu Ajakaye fisita lorukọ gomina naa wa se apejuwe iwa yii gẹgẹ bi ika si ọmọniyan eyi ti ko lee jẹ itẹwọgba rara.

Bakan naa lo tun sekilọ pe ẹnikẹni ti ọwọ ba tẹ pe o n san iru asọ yii se oro ko ni lọ laijiya, ti onitọun yoo si tun finmu kata ofin.

Atẹjade naa fukun pe inu gomina Abdulrahman ko dun rara si fọnran aworan to gbode nipa arabinrin Ọmọlọla Ajayi ti wọn fi sọko lọ se owo ẹru nilu Lebanon, ẹni ti awọn obi rẹ n gbe nilu Ilọrin, tii se olu ilu nipinlẹ Kwara.

"Gomina ti wa bu ẹnu atẹ lu iru iwa ika bayii, to si ti pasẹ fun awọn agbofinro lati tu isu de isalẹ ikoko lori isẹlẹ naa, ti ọwọ si ti tẹ awọn afurasi mẹta, ti wọn ni ohun sọ nipa isẹlẹ naa."

Atẹjade naa fikun pe ọwọ ba Wasit Muhammed, tii se ọmọ orilẹede Lebanon, Olatunji Sanusi, tii se agbẹjọro ati ẹnikan ti wọn pe orukọ rẹ ni Tunde.

Sugbọn wọn ni ọkunrin kan to n jẹ Joseph, toun naa mọ nipa bi wọn se fi Ọmọlọla se owo ẹru, lo ti na papa bora.

Iroyin ọhun fikun pe Gomina Abdulrahman ti wa n kan si awọn ileesẹ ijọba apapọ ti ọrọ fifi eeyan se owo ẹru kan, to fi mọ ileesẹ to wa fọrọ ilẹ okeere ati ajọ agbaye to n ri si iwa sise atipo loke okun, lati tete mọ bi wọn yoo se gba Ọmọlọla silẹ lọwọ awọn eeyan to mu sigbekun.