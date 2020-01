Image copyright Toyosi Arigbabuwo

Iku doro, iku ti sika, iku tun ti mu ọkan lara awọn ọlọpọlọ pipe, osere ori itage, Toyosi Arigbabuwo lọ.

Iroyin to tẹ wa lọwọ salaye pe irọlẹ ọjọ Aje ni Toyọsi mi kanlẹ lẹyin aisan olosu mẹfa to ti n baa finra, ti okiki si gbalẹ kan lasiko kan pe o wa lori aisan nile iwosan nla UCH nilu Ibadan.

Toyọsi Arigbabuwo, ẹni ti wọn bi soke eepẹ lọjọ kẹta osu Kẹta ọdun 1948, eyiun ọdun mejilelọgọta sẹyin, lasiko to wa loke eepẹ jẹ ilumọọka nidi isẹ tiata, to si maa n fi ẹkun iyawo dabira lasiko ere sise.

O maa n ke ewi, to si tun jẹ ẹni to gbe ẹsin Islam sori titi to fi tẹri gbasọ, koda oun ni alarina fun ẹgbẹ awọn musulumi to wa lagbegbe Apẹtẹ-Awọtan nilu Ibadan.

Ọsan oni ni wọn yoo fi ara rẹ fun ilẹ nile rẹ to wa ni Awọtan nilu Ibadan