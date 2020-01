Image copyright Sunday Igboho

Akọni ọmọ Oodua kan, Sunday Majasọla Adeyẹmọ, ti gbogbo eeyan mọ si Sunday Igboho ti fọwọ gbaya pe oun yoo se atilẹyin fun eto Amotekun.

Atẹjade kan ti Igboho fisita fun awọn akọroyin nilu Ibadan salaye pe awọn gomina ilẹ Yoruba fi ohun kansoso sọrọ fun igba akọkọ lori agbekalẹ eto Amọtekun, idi si ree ti oun yoo fi sa ipa oun lati sugba eto naa.

Bakan naa lo fikun pe ohunkohun to ba kan iran Yoruba lapapọ lo kan oun naa, ti eto to wa fun ipese aabo to peye naa yoo si mu ilọsiwaju ati idagbasoke ba awujọ ati gbogbo ọmọ ilẹ Kaarọ oojire lapapọ.

Igboho gbosuba fun awọn gomina to wa lẹkun iwọ oorun guusu Naijiria pe wọn se ara wọn ni osusu ọwọ lori eto yii lai fi oniruuru ẹgbẹ oselu ti wọn wa se, eyi to fihan araye pe wọn nifẹ awọn araalu lọkan.

O wa salaye pe "eto Amotekun ko ni ohunkohun se pẹlu ẹgbẹ oselu kankan, bẹẹ lo si kọja agbara ẹda kankan, idi si ree ti gbogbo ọmọ Yoruba fi gbọdọ ri eto naa gẹgẹ bii ipe lati sin ilẹ abinibi wa."

Sunday Igboho wa kesi awọn ọmọ ẹgbẹ OPC, Fijilante atawọn eeyan miran to ni nkan se ninu ipese eto aabo labẹ Amotekun lati fi ọpọlọ se e, ki wọn si ri daju pe wọn ko tẹ ẹtọ awọn araalu mọlẹ.