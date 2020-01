Image copyright @others Àkọlé àwòrán Ijamba ọkọ Akẹru naa n fi kun asiko irinajo awọn eniayn

Laarọ ni wọn ni awọn ọkọ akẹru meji kọkọ gba ara wọn ni agbegbe Ikorodu ni ipinlẹ Eko ni Guusu Naijiria.

Iroyin ni ijamba yii fa sunkẹrẹ-fakẹrẹ ọkọ ni eyi to fi kan awọn ọkọ to n rin ni opopona mejeeji awọn to n lọ ati awọn to n bọ pada wọnu Eko.

Ko pẹ ti ijamba yii ṣẹlẹ ni wọn ni awọn ajọ ẹṣọ alaabo oju popo (FRSC) ti de sibẹ lati pese iranwọ to yẹ.

Awọn eniyan ti n gbọ sọ fun ara wọn lati yago fun opopona Ikorodu bayii nitori pe ijamba to ṣẹlẹ nitosi agbegbe Obanikoro naa ko kere

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni pe awọn oṣiṣẹ to n mojuto igbokegbodo ọkọ nipinlẹ Eko, LASTMA ti de sibẹ wọn si ti di ọna naa pa ki wọn le raaye wọ awọn ọkọ akẹru naa kuro.

