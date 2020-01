Image copyright Others

Ijọba ipinlẹ Oyo, Onimọ ẹrọ Seyi Makinde ti sọ pe, igbega lẹnu iṣẹ fun awọn olukọ yoo da le bi awọn akẹkọ ti wọn n kọ ba ṣe ṣe daadaa si ninu idanwo.

Alaga ajọ to wa fun akoso ile ẹkọ girama nipinlẹ Oyo, Tescom, Pasitọ Akinade Alamu lo sisọ loju ọrọ yii nibi ifọrọwerọ kan to waye ni ileewe Ansaru Deen, ni Saki.

O ni, omi tuntun ti ru ni ẹka eto ẹkọ nipinlẹ Oyo, nitori naa gomina Seyi Makinde ti pinnu lati maa gbe awọn olukọ ga gẹgẹ esi idanwo awọn akẹkọ wọn ba se dangajia si.

Alamu ṣalaye pe ijọba ti gbe igbimọ kan kalẹ, ti yoo wo bi awọn olukọ ṣe n ṣe dede si lẹnu iṣẹ, ti yoo si ṣe ayẹsi ẹni to ba ṣe dede julọ ninu wọn.

Image copyright @seyimakinde Àkọlé àwòrán Omi tuntun ti ru ni ẹka eto ẹkọ nipinlẹ Oyo

O ni owo oṣu awọn olukọ to ma n da awuyewuye silẹ laye ijọba ana, ti di ohun igbagbe.

Gẹgẹ bi ọrọ to sọ, ifọrọwerọ naa to bẹrẹ ni Saki yoo kari gbogbo agbegbe mẹfa to wa ni ipinlẹ Oyo, o si jẹ ọna lati mu ibaṣepọ to gun rege wa laarin awọn oṣiṣẹ ati ajọ ọhun.

Ṣaaju ninu ọrọ ikinni kaabọ rẹ, alaga ajọ Tescom lẹkun Saki, Aderonke Oladoyinbo fi ẹmi imore han si ijọba ipinlẹ Oyo fun akitiyan rẹ lati mu ki eto ẹkọ gberu sii.

Lẹytin naa lo rọ awọn olukọ lati fọwọsowọpọ pẹlu ijọba, ki aba naa lee di mimu ṣẹ.