Image copyright @Toyin_Abraham, @lizzyanjorin_original

Gbajugbaja oṣere Yollywood, Lizzy Anjorin tun ti ṣagbejade ọja rẹ tuntuntun yatọ fun ja aṣọ tita.

Lafikun aṣọ tita, agbo tita loriṣiriṣi ni Lizzy ti ko sori atẹ rẹ loju opo ayelujara bayii ti ọpọ awọn ololufẹ rẹ si ti n na ika kare si i.

Image copyright @Toyin_Abraham

Ẹwẹ, laipẹ yii ni akẹgbẹ rẹ ninu agbo oṣere kan naa, Toyin Abraham ṣẹṣẹ kede pe oun ti yọ ọwọ ninu ọja agbo tita fun awọn idi kọọkan to ni ṣe pẹlu awọn alajọṣiṣẹ pọ rẹ bo tilẹ jẹ pe o ṣi n ta awọn pẹ pẹ pẹ lẹgbẹ kan.

Image copyright Toyin_abraham

Eyi ko tii to ọsẹ kan rara ti Lizzy Anjorin fi gbe ikede tirẹ sita gẹgẹ bi o ṣe maa n polowo ọja rẹ pẹlu fidio, aworan ati akọle ọja to fi mọ oniruuru agbo to ko le igba.

Lara awọn agbo ibilẹ Yoruba naa to darukọ ni Fodan, Tẹ ẹ kanlẹ, Fọ ọ ko mọ, O n ya bọ, Gbe'dan ro ati bẹẹ bẹẹ lọ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Wo àwọn ìbejì tó lẹ́ pọ̀ lẹ́yìn àṣeyọrí ìṣẹ́ abẹ dókìtà 70

Bi ẹ ko ba gbagbe, lọdun to kọja ni ija nla kan bẹ silẹ laarin Lizzy ati Toyin eyi to bẹrẹ latari pe Toyin bimọ, Lizzy kọ lati ki i ku ewu ọmọ tori o ni kii ba oun naa yọ.

Ija yii fẹ loju to bẹẹ ti awọn agbaagba oṣere atawọn ẹlẹgbẹ wọn ni lati da si ọrọ naa ko to di pe o fa nilẹ.

Ko pẹ rẹ ni Toyin Abraham kede pe agbo tita ni ọna owo ti oun yan laayo to si n polowo rẹ lakọ lakọ ṣugbọn ko ju bii o'su