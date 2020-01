Image copyright Facebook/Aminu Tambuwal

Ile ẹjọ to ga julọ ti fi ontẹ lu Amin Tambuwal gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Sokoto.

Awọn adajọ da ẹjọ oludije fun ipo gomina fẹgbẹ oṣelu APC, Ahmed Aliyu nu lẹyin ti wọn fidi rẹ mulẹ pe Tambuwal lo wọle ibo naa.

Igbẹjọ ti wa ni idaduro bayii lẹyin ti ile ẹjọ ti yanju awuyewuye to jẹyọ ninu ibo gomina ipinlẹ Sokoto ati Kano.

Ẹwẹ, iroyin ti a gbọ ni pe rogbodiyan bẹ silẹ laarin awọn alatilẹyin ẹgbẹ oṣelu PDP ati APC niwaju ileẹjọ to ga gulọ l'Abuja.

Image copyright @others Àkọlé àwòrán Ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria ti fi ountẹ jan Ganduje gẹgẹ bii gomina ipinlẹ Kano

Ganduje máa bá iṣẹ́ rẹ lọ- ilé ẹjọ́ gíga jùlọ

Awọn adajọ ẹlẹnu meje ti Adajọ agba Naijiria, Muhammed Tanko ṣaaju ti ni ki Gomina Ganduje maa ba iṣẹ rẹ lọ.

Eyi ni idajọ lori ẹjọ ti Abba Yusuf to jẹ oludije lẹgbẹ oṣelu PDP pe tako wiwọle Gomina Ganduje ti ẹgbẹ oṣelu APC ninu eto idibo to kọja.

Ṣaaju ni wọn ti kọkọ gbọ ẹjọ naa nile ẹjọ kotẹmilọrun ni Kano.

Bayii, Adajọ Sylvester Ngwuta sọ pe ko si idi lati tẹsiwaju pẹlu idajọ naa biko ṣe pe ki Gomina maa ba iṣẹ rẹ lọ titi di 2023 gẹgẹ bi gopmina ipinlẹ Kano.

Bala Muhammed, gómìnà ìpínlẹ̀ Bauchi ti dé sílé ẹjọ́ ní Abuja Kano Governorship: Ilé ẹjọ sún ìgbẹ́jọ Ganduje sí ogunjọ oṣù kíní

Àkọlé àwòrán Fọ́fọ́ ni ilé ẹjọ́ ti kún báyìí látàri ìgbẹ́jọ́ lórí ìdìbò ìpínlẹ̀ Kano, Sokoto àti Bauchi

Bi ẹ ko ba gbagbe lasiko igbẹjọ idibo ipinlẹ Bauchi ti Bala Muhammed n tukọ re lọsẹ to kọja ni wọn ni ara ré ko ya.

Eyi lo si jẹ ki wọn gbe e lo fun itọju nile iwosan nilẹ okeere.

Lonii, pẹlu inu fuu, aya fuu lori idajọ ipinlẹ Imo ni awọn ero ṣe pe silẹ ẹjọ, Koda awọn gomina ti ọrọ kan paapaa ti de.

Ọpọlọpọ awọn agbẹjọrọ ni ko ri aaye jọko si ninu ile ẹjọ to ga julọ bayii.

Àkọlé àwòrán Awon agbejoro ko ri aga joko si nile ejo nitori pe ero ti po ju

Àkọlé àwòrán Awon ero lorisirisi ni won ti kun ile ẹjọ giiga lati mọ ibi ti ọrọ maa ja si lonii

Loni ni idajọ ile ẹjọ to ga julọ lori igbẹjọ ẹni ti yoo maa tukọ ipinlẹ Kano, sokoto ati Benue.

Ṣaaju ni oni ọjọ Aje lo yẹ ki ile-ẹjọ to ga ju lọ ni Naijiria dajọ awuyewuye to jẹyọ nibi ibo gomina awọn ipinlẹ naa.

Oludije fun ipo gomina labẹ asia ẹgbẹ oṣelu PDP, Abba Kabir Yusuf lo pe oludije ẹgbẹ oṣelu APC, Abdullahi Umar Ganduje to jawe olubori ninu ibo gomina ipinlẹ Kano lẹjọ.

Ibẹru bojo wa ni ọkan awọn eniyan ipinlẹ naa latari ohun to ṣẹlẹ nile ẹjọ lọṣẹ to kọja lori igbẹjọ ipinlẹ Imo Àsọtẹ́lẹ̀ Fada Mbaka, tó yẹ àga mọ́ gómìnà Imo nídìí rèè

Àkọlé àwòrán Ohun gbogbo ti wa ni ikale lasti bere igbejo naa

Saaju ni Ile ẹjọ to ga ju lọ lorilẹ-ede Naijiria ti sun igbẹjọ to yẹ ko waye lọsẹ to kọja si oni lori idibo ipinlẹ marun un to ku lẹyin ti wọn dajọ ti ipinlẹ Imo.

Adajọ agba Naijiria, Adajọ Tanko Muhammad lo pa aṣẹ naa lẹyin ti awọn oniṣẹ aabo ko lee kapa aduru ero to wa nibẹ ati ariwo pupọ ninu ile ẹjọ.

Adajọ Muhammad lo dari igbimọ igbẹjọ ẹlẹni meje to jẹ asan adajọ lati gbọ ẹsun awuyewuye to jẹyọ nibi ibo gomina ipinlẹ Bauchi, Kano, Sokoto, Plateau, Benue.

Àkọlé àwòrán 'Opọlọpọ awọn agbẹjọro lo n forigbari lati fẹnuko lori ọrọ ikẹyin wọn ti yoo gbe are fun onibara wọn

Àkọlé àwòrán Awon adajo kookan ti n de sile ejo to ga julọ nilu Abuja

