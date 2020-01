Image copyright Twitter/Abdullahi Ganduje Àkọlé àwòrán Ta ni Gómìnà Kano Abdullahi Umar Ganduje?

Ọjọ Aje lawọn adajọ ẹlẹni meje nile ẹjọ giga julọ niluu Abuja sọ pe ki Gomina Abdullahi Umar Ganduje maa ba iṣẹ rẹ lọ gẹgẹ ni Gomina ipinlẹ Kano.

Ile ẹjọ da ẹjọ ti Abba Yusuf to jẹ oludije fẹgbẹ oṣelu PDP nu ninu eyi to ti sọ pe eeru wa ninu ibo to gbe Ganduje ti ẹgbẹ oṣelu APC wọle.

Amọ awọn adajọ meje nile ẹjọ to ga julọ dajọ pe awọn agbẹjọro PDP kuna lati fidi rẹ mulẹ pe eeru wa ninu ibo to gbe Ganduje wọle.

Pẹlu iadajọ yii, Gomina Ganduje yoo wa lọfiisi gomina ipinlẹ Kano titi di ọdun 2019.

Igbe aye Ganduje ree:

A bi Abdullahi Umar Ganduje lọdun 1949 labule Ganduje ni ijọba ibilẹ Dawakin Tofa nipinlẹ Kano.

O bẹrẹ si ni kọ Kewu ni kekere labule rẹ ko to lọ si ile iwe alakọbẹrẹ Dawaki Tofa laarin ọdun 1956 si 1963.

Ganduje teṣiwaju ẹkọ rẹ nile iwe girama lọdun 1964 si 1968.

Ganduje kẹkọọ nile iwe olukọni bẹrẹ lati ọdun 1969 di ọdun 1972, lẹyin naa lo lọ si fasiti Ahmadu Bello niluu Zaria, ipinlẹ Kaduna nibi to ti kẹkọ gboye lọdun 1975.

Ganduje kẹkọọ gboye keji ni fasiti Ado Bayero lọdun 1979, bakan naa lo tun kẹkọọ gboye keji ninu isakoso ilu.

Bakan naa ni Ganduje tun kẹkọọ gboye ni fasiti ilu Ibadan lọdun 1993.

Ganduje wọ agbo oṣelu

Ganduje darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu NPN nibi to to ṣe igbakeji akọwe lọdun 1979 si 1980.

O dije ninu eto idibo sile aṣoju-ṣofin niluu Kano lọdun 1979 labẹ asia ẹgbẹ oṣelu NPN, ṣugbọn o fidi rẹmi.

ọ darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu PDP lọdun 1998, o si jẹ igbakeji gomina laarin 1999 si 2003.

Ganduje dipo oludamọran fun minisita eto aabo, Rabiu Kwankwaso laarin ọdun 2003 si 2007.

O wọle ibo gomina ipinlẹ Kano lọdun 2015.

Ganduje tun wọle ibo gomina fun saa keji lọdun 2019, amọ ẹgbẹ oṣelu PDP pee lẹjọ pe eeru lo fi wọle.

Ṣugbọn ile ẹjọ giga julọ daa lare lọjọ Aje, ti wọn ko ba yọọ nipo, Ganduje ni yoo ṣe gomina ipinlẹ Kano di ọdun 2023.