Agbarijọpọ ẹgbẹ ẹya Yoruba, Yoruba World Congress n bẹrẹ iwọde alaafia lati kede atilẹyin wọn fun ifilọlẹ eto aabo alajumṣe nilẹ Yoruba ti wọn pe ni "Operaton AMOTEKUN".

Eto Amotekun yii naa ni awọn gomina lẹkun iwọ oorun Naijiria pawọpọ gbe kalẹ lai naani ẹgbẹ oselu ti wọn wa se, ilu Ibadan, tii se olu ilu ipinlẹ Ọyọ si ni eto ifilọlẹ naa ti waye.

Alaye awọn to ṣe agbatẹru iwọde naa nipa ohun to mu wọn gunle iwọde ọhun ni wi pe ko bojumu ki ijọba apapọ to n ṣe atilẹyin fun ikọ HISBAH ni ẹkun ariwa orilẹede yii, kede pe ifilọlẹ eto AMỌTEKUN nilẹ Yoruba ko ba ofin Naijiria mu.

Ọpọlọpọ àwọn àgbàlagbà àti àwọn ọdọ ni wọn tú jáde ní witiwiti láti fi ìfẹ́ hàn sí idasile eto Amotekun tí ìjọba káàkiri ilé Yoruba gbé kalẹ.

Adari iwọde Amotekun nilu Akure, Tola Ogunlalaka ṣàlàyé pé, akoko ti tó kí ètò alajumọse naa bẹ̀rẹ̀ àti wí pé, ẹranko tí ó jẹ Amotekun leè ṣọdẹ dáadáa.

Awọn eeyan miran tí ó bá iko BBC Yoruba sọrọ, Ogbeni Jephrey Abidoye ṣàlàyé pé, àsìkò ti to láti mú eto ààbò ilé Yoruba gbòòrò sì.

Lọwọlọwọ bayii, iwọde naa n lọ lọwọ ni ilu Eko, Abeokuta, Ibadan, Osogbo, Akure ati Ado-Ekiti. Àwọn ọdọ àti àwọn ọdẹ náà kò gbeyin nínú iwode naa.