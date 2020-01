Image copyright AFP

Arun Coronavirusti, to tun n jẹ 2019-nCoV, to n ja rain ni ilẹ China lo ti di irawọ ọsan to n ba awọn agba lẹru bayii lorilẹede Najiria nitori ọsẹ to n se.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ìwádìí fi léde pé tí àìsàn tó ń jà ní ilẹ̀ China yíì bá ran ènìyàn kan, ó le è pa ènìyàn mẹ́rìnlá.

O ti le ni ọọdunrun eeyan to ti jẹ Ọlọrun nipe latipasẹ arun naa, eyi ti ibẹrubojo wa pe ọwọja rẹ lee tan de orilẹede yii.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Yoruba si ni o n bọ, o n bọ awọn laa dẹ de amọ lode oni, oju ni wọn n mu to. Ta ba si fẹ kiyesara nipa arun naa, o yẹ ka mọ ohun kan tabi meji nipa rẹ ati awọ̀n ọna ta lee gba dena rẹ.

Image copyright Reuters

Ohun to yẹ ko mọ nipa arun Coronavirusti:

Coronavirus maa n jẹ ki o soro fun eniyan lati mi daadaa, tabi mi kanlẹ

Agbeegbe Wuhan ni orilẹede China ni wọn ti kọkọ gbọ nipa aisan naa.

Ni bayii, eniyan mẹrin lo ti ku, ti o si ti ran oṣiṣẹ eleto ilera mẹẹdogun ni orilẹede naa.

Ki i ṣe awọn oniṣẹ ilera nikan ni aisan naa ti ran, igba eniyan lo ti ni arun yii lara lati Osu Kejila, ọdun to kọja.

Nitori naa ni awọn eniyan ṣe n woye pe ṣe aisan yii kii ṣe ohun ti eniyan gbọdọ bẹru lati ṣe.

Image copyright Getty Images

Amọ Ajọ Eto Ilera ni Agbaye, WHO ti ni, Ọjọ Kejilelogun, Osu Kini, ọdun 2020 ni awọn yoo ṣe ipade lori boya awọn yoo ka aisan naa si arun bii Ebola ati aisan ẹlẹdẹ ' Swine flu '.

Kini Aisan Coronavirus?

Aisan Coronavirus ma n ran lati ara eniyan kan si ẹlomiran.

Eleyii ni iwadii fihan pe o ran awọn oniṣẹ ilera to n fun awọn to ni aisan naa ni itọju

Coronavirus jẹ ẹka aisan ti o ma n fa aisan Pneumonia ati awọn aisan ibalopọ miran

Lara awọn aisan to n wa lati ara arun Coronavirus ni Sars, lati ara Sars (lati ara Bamboo) ati Mers (lati ara ẹsin), amọ iwadii si n lọ lọwọ lori ibi ti aisan eleyii ti san wa.

Kini akiyesi ti awọn eniyan gbọdọ mojuto?

Awọn oṣiṣẹ ilera ti kilọ fun awọn eniyan lati ṣe awọn akiyesi wọnyii, titi ti ọna abayọ yoo fi yọju nipa aarun naa.

Bo imu rẹ ati ẹnu rẹ ti o ba n wukọ lati sin

Ṣe ayẹwo finni-finni lati ṣere pẹlu ẹni to n wukọ tabi sin

Fọ ọwọ rẹ pẹlu ọṣẹ ati omi lati igba de igba

Ri daju pe o ṣe ẹfọ tabi ẹran daradara ki o to jẹ ẹ.

Njẹ ọna abayọ ti wa si aisan Coronavirus?

Ni bayii, ko tii si ọna abayọ si arun naa, amọ iwadii n lọ lọwọ lati ara awọn ti wọn ko arun naa lati wa ọna abayọ si arun Coronavirus naa.