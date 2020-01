Image copyright Others

Iroyin kan to gba ori ayelujara kan salaye pe awọn ọmọ ologun ti n fi tipa le awọn eeyan to n gbe ni adugbo Tarkwa Bay nilu Eko.

Gẹgẹ bi awọn iroyin to gba oju opo ikansiraẹni Twitter ti wi, awọn ọmọ ologun oju omi, Nigerian Navy lo n le awọn eeyan naa kuro ni agbegbe ọhun to wa ni erekusu ipinlẹ Eko.

Iroyin naa ni lati osu kejila ọdun to kọja, paapa lati ọjọ aisun ọdun Keresi ni awọn ologun ti ya bo agbegbe naa, ti wọn si n le awsn eeyan naa tipa tikuuku.

A gbọ pe pẹlu ọta ibọn, afẹfẹ tajutaju ati ẹrọ katakata ni wọn fi ni ki awọn olugbe agbegbe ọhun kuro ni ibugbe wọn naa.

Iroyin naa fikun pe awọn ọmọ ologun yii lo n yin ibọn soke soju ofurufu, lati fi dẹru ba awọn olugbe erekusu naa, ki wsn lee tete ko aasa wsn kuro lagbegbe naa.

Wọn ni wakati kan pere ni wọn fun awsn eeyan to n gbe ni agbegbe ọhun lati ko ẹru wọn, eyi to mu ki ohun gbogbo dojuru.

Lọwọlọwọ bayii, o seese ki erekusu Tarkwa Bay, ti ọpọ eeyan maa n lọ lati gbafẹ lee ma si mọ nitori isẹlẹ to waye yii.

Ìjọba Èkó yóò ṣètò ààbò àti àtúnṣe Abúlé Ẹgba tí iná jó - Igbákejì gómìnà

Igbakeji Gomina ipinlẹ Eko, Obafemi Hamzat ti ṣe abẹwo sawọn adugbo ti o farakasa iṣẹlẹ ijamba ina lagbegbe'Abule Egba ,nilu Eko.

Lasiko to n ba awọn ara adugbo kẹdun, Hamzat fi ifarajin ijọba han nipa mimu atunṣe ba agbegbe naa ati pipese aabo to peye.

Hamzat to ṣoju fun Gomina ipinlẹ Eko,si wa lara awọn eekan ijọba, to ti ṣe abẹwo si abule Egba lẹyin ijamba ina to ṣakoba fun dukia nibẹ.

Ẹwẹ, ọga agba ileeṣẹ to n risi ọrọ epo rọbi ni Naijiria, Mele Kyari, naa ti ṣe abẹwo si Abule Egba ti o si ni ileeṣẹ NNPC ti brẹ si nigbe epo gba inu ọpa to gba Abule Egba kọja .

Kyari ninu ọrọ rẹ nibẹ, rọ awọn ara adugbo lati maa ta awọn agbofinro lolobo, bi wọn ba ti ko firi awọn to n bẹ ọpa epo.

Bakanna ni o tun ṣe abẹwo si Oba ilu Eko, Akiolu Rilwan nibi to ti beere iranwọ lọdọ awọn lọbalọba nipa mimu aabo to peye ba awọn adugbo to wa labẹ wọn.