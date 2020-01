Image copyright Bola Ahmed Tinubu

Lẹyin o rẹyin, asaaju ẹgbẹ oselu APC ati gomina tẹlẹ nipinlẹ Eko, Oloye Bola Ahmed Tinubu ti sọrọ lori eto alaabo Amotekun tawọn gomina ilẹ Yoruba gbe kalẹ.

Bola Tinubu, ẹni to foju han ninu atẹjade kan to fisita pe o n se atilẹyin fun eto Amotekun, wa fikun pe agbekalẹ eto naa ko dunkoko rara mọ ifẹsẹmulẹ orilẹede Naijiria.

Amọ Tinubu ko sai daba pe ki ipade igbọraẹniye wa laarin awọn gomina ẹkun iwọ oorun guusu orilẹede yii ati agbẹjọro agba ni Naijiria, Abubakar Malami lori agbekalẹ eto Amotekun.

Bakan naa ni gomina ipinlẹ Eko tẹlẹ tun woye pe "awọn eeyan to ni agbekalẹ eto aabo Amotekun yoo fa isọkan orilẹede Naijiria ya pẹrẹ-pẹrẹ lo jẹ ẹwa ede to lewu lati ẹnu awọn eeyan to yẹ ki oye ye julọ."

"Gbogbo awọn eeyan to n pariwo pe agbekalẹ eto alaabo ti ko mu ewu lọwọ yii , to si tun ni gbedeke ibi to lee sisẹ de lo n dẹru ba isọkan Naijiria ni ko ni arojinlẹ."

Ko tan sibẹ, atẹjade asaaju ẹgbẹ APC naa ni, awọn eeyan to tun n kesi ijọba apapọ lati jẹ gaba, tabi sọ ẹkun guusu Naijiria di akurẹtẹ, lo ti sọnu lai mọ ibi ti wọn n lọ, ti ẹmi ibẹru si ti di oju inu wọn, bẹẹ ni agbara oselu ti kun ọpọlọ wọn ni oorun.

Tinubu afikun pe eyi lewu pupọ, to si lee se orilẹede kan ni ijamba taa ba gba iwa imọtara ẹni nikan laaye lati dagba.

Ko sai tun sọ ero rẹ nipa awọn eeyan to n se atilẹyin fun agbekalẹ eto Amotekun, to si salaye pe ọpọ wọn ni ko ni oye pupọ nipa eto naa, gẹgẹ bi awọn eeyan to jẹ alatako eto naa ko se ni oye nipa rẹ pẹlu.

O ni ọpọ awọn eeyan to jẹ alatako eto Amotekun ni ko tako lori otitọ amọ wọn se bẹẹ nitoripe awọn alatako wọn ninu oselu lo daba eto naa ni, tabi tori pe wọn ko lee ri anfaani kankan jẹ ninu rẹ fun ara wọn ni.

"Ọwọ ti ọpọ eeyan fi mu ọrọ Amotekun yii fihan pe ọna wa si jin ni Naijiria lati mu ki eto iselu ijọba awa ara wa pegede. Ọpọ okun ni awọn eeyan fi sofo lati dabaru eto yii dipo ki wọn wa ọna abayọ si