Image copyright @anticorruption

Ijọba apapọ ti bu ẹnu atẹ lu abọ iwadi ajọ to n tanna wadi bi iwa ajẹbanu se rẹsẹ walẹ si lagbaye, ti wọn n pe ni Transparency International (TI), to si ni ofo, ọjọ keji ọja ni esi to gbe sita nipà orilẹede Naijiria.

Ni aarọ ọjọbọ ni ajọ TI abọ iwadi rẹ sita nilu Abuja, to si kede pe orilẹede Naijiria tun ti ja walẹ pẹlu ipele meji, ninu iwadi to se lori bi Naijiria se n gbogun tiwa ibajẹ si lọdun to kọja.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Naijiria lo gbe ipo kẹrinlelogoje laarin awọn ọgọsan orilẹede ti wọn se iwadi le lori.

Image copyright Getty Images

Ajọ TI ni bi ilana ofin Naijiria se n se ojusaaju nidi awọn eeyan to n lo ida ofin le lori nipa iwa ijẹkujẹ, lo mu ko ja walẹ lori akaba iwa ijẹkujẹ, to si jẹ pe awọn mẹkunnu lo n jiya iwa ajẹbanu, tawọn olowo si n rọna yọ.

Nigba to n fesi lori ọrọ naa, agbẹjọro agba ati Minisita feto idajọ, Abubakar Malami ni ko si ẹri to daju ti ajọ TI fi gbe ara rẹ lẹsẹ lori esi to gbe jade naa.

"Ta ba ni ka sọrọ nipa gbigbogun ti iwa ibajẹ, a ti n se ju ti atẹyinwa lọ, ta si tun setan lati se ju bẹẹ lọ yatọ si ohun ti ajọ TI gbe jade. Bẹẹ si ni ko si ohun ti orilẹede yii ko tii se lati sẹ eegun ẹyin iwa ajẹbanu lorilẹede yii"