Maryam Sanda, ìyàwó tó pa ọkọ rẹ, ri ìdájọ ikú he Ileẹjọ giga kan to kalẹ si opopona Aguiyi Ironsi ladugbo Maitama nilu Abuja ti gbe idajọ kalẹ lonii pe iku lo tọ si iyawo kan to sekupa ọkọ rẹ, Maryam Sanda.

Maryam yii ni wọn lo fi ọbẹ gun ọkọ rẹ, Bilyaminu Bello, eyi to ran sọrun ọsan gangan lọdun 2017.

Bi o tilẹ jẹ pe Maryam sẹ pe oun ko mọwọ mẹsẹ lori ẹsun ipaniyan ti wọn fi kan oun naa, sibẹ o papa foju ba ileẹjọ.

Maryam ati ibatab rẹ kan, iya ati alabasisẹpọ rẹ kan si ni wọn fi ẹsun kan pe wọn ba ẹri to daju jẹ, eyi to lee fidi rẹ mulẹ pe Maryam jẹbi ẹsun ti wọn fi kan.

Lẹyin atotonu agbẹjọro fun ijọba ati igun olujẹjọ, ni adajọ kede pe Maryam jẹbi ẹsun ipaniyan ti wọn fi kan, to si ni ki wọn lọ yẹgi fun titi ti ẹmi yoo fi bọ ni ẹnu rẹ.

Maryam, iya rẹ ati awọn ẹbi yoku to wa nile ẹjọ si lo mu igbe bọnu ni kete ti adajọ naa gbe idajọ rẹ kalẹ.