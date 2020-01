Image copyright Oladiipo Oyeyemi Deeplomacy

Alaga ijọba ibilẹ ni ipinlẹ Oyo ti ni awọn kọ aṣẹ gomina ipinlẹ Oyo, Seyi Makinde to yọ awọn nipo lai ti pe ọjọ.

Alaga ẹgbẹ agbarijọpọ awọn alaga ijọba ibilẹ, ALGON, ẹka tipinlẹ Ọyọ, Ọmọọba Ayodeji Abass-Alẹshinoye sọ eyi lasiko to ba awọn akẹgbẹ rẹ sọrọ ni ilu Ibadan, ti wọn si panupọ sọ wi pe, awọn yoo pari saa awọn tan, eleyii to ku ọdun kan, ki awọn to kuro ni ipo.

Ijọba ipinlẹ Ọyọ ti yan awọn alaga fidihẹ fun awọn ijọba ibilẹ to wa ni ipinlẹ Oyo, lẹyin ti Gomina naa kọwe lọ gbe ile rẹ fun awọn alaga to wa nibẹ tẹlẹ.

Abass-Aleshinloye ni, alaga ijọba ibilẹ Oluyole ni ipinlẹ Oyo pẹlu aṣẹ ile ẹjọ to gaju lọ lorilẹede Naijiria.

Bakan naa lo paṣẹ fun awọn akẹgbẹ rẹ ti ijọba ti kọwe lọ gbe ile rẹ fun, lati pada si ibi iṣẹ wọn ni waranṣesa, ayafi awọn agbeegbe ti ijọba ti ti ileeṣẹ wọn.

Alaga ijọba ibilẹ ni ipinlẹ Oyo naa fi ẹsun kan Gomina Makinde wi pe, o tẹ oju ofin mọlẹ nipa titapa si aṣẹ ile ẹjọ to ga julọ lorilẹede Naijiria.

O ni oun ti gomina naa n ṣe ni lati bọwọ fun ofin ti o ba a lara mu, ti o si kọ awọn ofin to ku silẹ.

Iroyin ni ti ipa, ti ikuuku ni awọn alaga ijọba ti gomina yọ ni ipo fi wọ ileeṣẹ wọn ni Ọjọ Aje.

Laipẹ yii ni Minisita fun eto idajọ, Abubakar Malami kọ lẹta si Kọmisana feto idajọ ni ipinlẹ Oyo lati da awọn alaga ijọba ibilẹ ti gomina ipinlẹ Oyo, Seyi Makinde yọ nipo, pada si ipo wọn.