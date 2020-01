Image copyright The Federal Polytechnic, Ede

Ijamba ina tun ti waye nilegbe awọn obinrin to wa lọgba ileẹkọ poly tilu Ẹdẹ.

Gẹgẹ bi ileesẹ panapana nipinlẹ Ọsun ti salaye, aarọ ọjọbọ ni isẹlẹ ina ọhun waye nitori igbo kan ti wọn n sun ladugbo Jere ti ilegbe awọn obinrin naa wa.

Wọn fikun pe ina ọhun ni ọwọja rẹ tan lati adugbo wọ inu ọgba ileeẹkọ Poly naa, to si se ọsẹ nla ọhun.

Ilegbe ọhun, ti wọn ko tii kọ pari, ni ina ọhun jo kanlẹ, ti ko si si ẹmi kankan to ba isẹlẹ naa rin.

Image copyright The Federal Polytechnic, Ede

Nigba to n se akojọ apapọ iye ti awọn dukia to jona yoo to, awọn osisẹ panapan naa ni o kere tan iye dukia to jona ninu isẹlẹ naa yoo wọ miliọnu mẹwa naira.

Nigba to n fidi isẹlẹ yii mulẹ, awọn agba osisẹ kan lọgba Poly Ẹdẹ naa salaye pe awọn eeyan kan to n sun igbo, eyi ti ọwọja rẹ tan de inu ọgba awọn, tawọn si tete ke si ileesẹ panapana.

Wọn wa kan saara sileesẹ panpana ipinlẹ Ọsun fun bo se tete dahun si ipe awọn, eyi to mu adinku ba ọwọja itankalẹ ina naa.