Ọkunrin kan ti gbẹmi mi lorilẹede Philippines lẹyin to lugbadi aarun Coronavirus to n ran kaakiri agbaye bayii.

Ọmọ orilẹede China ni ọkunrin naa, ẹni ọdun mẹrinlelogoji, ọmọ ilu Wuhan to wa lẹkun Hubei ti aarun Coronavirus ti bẹrẹ ni ọkunrin naa ti wa.

Ajọ to n ri si eto ilera lagbaaye, WHO ṣalaye pe o dabi ẹni pe ọkunrin naa ti lugbadi aarun Coronavirus ko to rinrin ajo lọ si orilẹede Philippines.

O ti le lọdunrun un eeyan to ti dero ọrun bayii nipasẹ aarun coronavirus eyi ti ọpọ ninu wọn wa lati ẹkun Hubei ni Wuhan ti aarun naa ti bẹrẹ.

Eeyan to le lẹgbẹrun un mẹrinla lo ti ni aarun coronavirus bayii kaakiri agbaye.

Ẹwẹ, ọrọ di bo o lọ, o ya a mi nile iwosan kan ni Wuse niluu Abuja lọjọ Abamẹta lẹyin tawọn eeyan marun un kan parọ pe awọn ti ko aarun coronavirus.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Akọsilẹ tawọn alaṣẹ orilẹede China fi sita ṣalaye pe eeyan to din diẹ lẹgbẹrun mẹjọ lo ti ni aarun ọhun eyi to bẹrẹ niluu Wuhan.

Awọn eeyan naa ti orukọ wọn jẹ Peggy Shandi, Abayomi Adedoyin, David Enemigin, Priscilla Ajesola ati Jacob Oji ṣe idiwọ fun ilera nile iwosan naa.

Agbẹnusọ fun ile iṣẹ ọlọpaa l'Abuja, DSP Anjuguri Manza ṣalaye pe awọn eeyan naa yoo foju ba ileẹjọ ẹjọ lẹyin tawọn agb ofinro ba pari iṣẹ iwadii wọn tan.

Àkọlé àwòrán Corovavirus: Àjọ WHO tí bẹ̀rẹ̀ ètò láti ràn àwọn orílẹ̀-èdè Afrika lọ́wọ́

Akọwe iroyin fun minisita olu ilu Naijiria, Ọgbẹni Anthony Ogunleye sọ ninu atẹjade kan pe oludari eto ilera niluu Abuja, Dokita Josephine Okechukwu ti fọkan awọn ara ilu Abuja balẹ pe ko si ohun to jọ aarun coronavirus l'Abuja.