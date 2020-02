Image copyright Other

Ina tun ti ṣeyọ ni ibo ina mọnamọna to wa lagbegbe Ayede ni adugbo Ring Road niluu Ibadan.

Awọn ti ọrọ ṣoju wọn ni, ibugbamu lo kọkọ ṣẹlẹ ni ibudo naa ki ina to tẹ lee.

Ina naa ti da ipaya ọkan silẹ fawọn olugbe agbegbe naa niluu Ibadan bayii.

Ibeere ti wọn si n bi ara wọn ni pe báwo ni wọn ṣe fẹ́ pa iná tó ṣẹ́yọ níbùdó amúnáwá tó wà ní agbegbe Ayede n'Ibadan?

Idi ni pe ọ̀pọ̀ ohun eelo amunawa to wa nibudo naa lo lee maa gbe ẹni to ba sunmọ ibẹ, to si seese ki onitọhun dero ọrun.

Bi o tilẹ jẹ pe awọn osisẹ panapana ti de si ibudo ti ina tii n jo lọwọ naa, sibẹ ko dabi ẹni pe agbara wọn tii ka ina ọhun, lasiko ta n ko iroyin yii jọ.