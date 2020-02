Image copyright Others

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ti salaye pe, rogbodiyan ti gba agbegbe Iyana Ipaja nilu Eko kan lọsan ọjọru eyi to n waye laarin awọn ọlọpaa ati awọn ọlọkada.

Gẹgẹ bi iroyin naa ti wi, awọn osisẹ ọlọpaa amusẹ nipinlẹ Eko lo n wọ inu ile ladugbo naa lati se awari awọn eeyan to ni ọkada, ti wọn si n gbe ọkada wọn.

Isẹlẹ ọhun to bẹrẹ lopona Raji Rasaki ni Iyana Ipaja lo mu ki wahala naa fọnna soju, tawọn ọdọ si n dana sun taya mọto, bẹẹ ni wsn n gbe idi dina.

Bakan naa lawọn ọdọ ọhun n na igi soke, wọn n ju okuta kaakiri lati fi ẹhonu wọn han, ta si tun n gbọ iro ibọn kikankikan ladugbo naa.

Ọpọ mọto ti okuta ba ni gilaasi wọn fọ, tawọn ero to wa loju popo, paapa awsn to fẹ wọ ọkọ ero ati awọn to ni sọọbu soju titi n sa asala fun ẹmi wọn nigba ti aawọ naa fọnna soju.

Ọkan lara awọn eeyan kan to n gbe ladugbo Iyana Ipaja salaye pe, inu ile lawọn wa lai fi Ọkada awọn sisẹ, nigba ti wọn osisẹ amusẹya ọhun wọ inu ile kan lọ lati gbe ọkada to wa nibẹ sita.

Yanpọn-yanrin naa si ni ọwọja rẹ tan de awọn agbegbe to mule ti wọn bii Abule Ẹgba, tawọn ọlọpa amusẹya naa si n da afẹfẹ tajutaju si wọn loju.

Bẹẹ ba gbagbe, ijọba ipinlẹ Eko ti fofin de fifi ọkada ati kẹkẹ Maruwa se isẹ se lawọn oju popo kan nijọba ibilẹ mọkandinlọgbọn nipinlẹ naa.