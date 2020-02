Image copyright Others

Ọlọpaa kan ti wọn ti mọle lori ẹsun pe o pa eniyan ti fi ọwọ ara rẹ gbẹmi ara rẹ ninu ahamọ.

Iroyin naa ni se ni ọlọpaa ọhun, pokunso ninu ahamọ ti wọn fi si nileesẹ awọn ọlọpa ọtẹlẹmuyẹ CID to wa ni Panti ladugbo Yaba, nilu Eko.

A gbọ pe ọlọpa naa, ti wọn pe orukọ rẹ ni Essien ni wọn gbe wa si ileesẹ ọtẹlẹmuyẹ naa lọjọ Isẹgun to kọja lori ẹsun pe o pa ọkunrin kan nibudo ifọpo Dangote.

Essien, ẹni ti ọwọ tẹ pẹlu awọn eeyan mẹta miran, lawọn ọtẹlẹmuyẹ fọrọ wa lẹnu wo, ti wọn si fi sinu ahamọ fun itẹsiwaju ifọrọwanilẹnuwo wọn.

Amọ, ọtọ ni nkan ti Essien n ro lọkan nitori se lo lo sokoto to wọ sidi lati fi pokun so to si gbẹmi ara rẹ.

Ọlọpa kan, lasiko to n gbarata lori isẹlẹ naa ni "Ọpọ eeyan lo maa n beere pe ki ni idi ti awọn ọlọpa se maa n ni ki afurasi bọ asọ ko to wọ inu ahamọ ti wọn ba fẹ fi pamọ si?"

"Ọkan lara idi ta fi maa n se bẹẹ ree. Afurasi to pa eeyan lee ro pe dipo ki oun la isoro igbẹjọ kọja nile ẹjọ, o kuku san fun oun lati gbẹmi ara oun, idi si ree tawa ọlọpa fi maa n ni ki afurasi bọ asọ, ko to wọ inu ahamọ."

Kọmisana ọlọpa nipinlẹ Eko, Hakeem Odumosu, si ti pasẹ pe ki wọn sewadi lẹkunrẹrẹ lori ọrọ naa, ti iwadi nipa isẹlẹ naa si n tẹsiwaju.