Dementia: Máṣe pe arúgbó rẹ ní àjẹ́ tàbí wèrè torí pé làákàyè rẹ̀ ń ṣíṣẹ kíṣẹ́ lọ́jọ́ ogbó

Lorilẹ Afirika, ọpọ idẹyẹsi lawọn ọdọ maa n se sawọn arugbo wọn to ba ni arun to nii se pẹlu ọjọ ogbo eyi to n mu ki ọpọlọ wọn se isẹkisẹ, taa mọ si Dementia.