Image copyright Twitter

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni lọọlọ yii ni pe eeyan mẹwaa ti ku ninu ijamba ọkọ akero kan lowurọ ọjọ aiku.

Gẹgẹ bi awọn oniroyin ṣe sọ ọ, awọn to ba iṣẹlẹ naa rin n ririnajo bọ lati ipagọ adura awọn Kristẹni kan eyi ti wọn n pe ni Oke Maria Pilgrimage ni agbegbe Otan Ayegbaju ninu ọkọ ijọ Paul Catholic Church, Lagere Ile Ife.

Awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju wọn ni ṣe ni ọkọ to n gbe awọn ero ọhun bọ lati ipagọ adura ti wọn ṣe lọjọ ẹti yiwọ to si lọ rọ lu odi kan lẹba opopona Ire/Eripa/Otan Ayegbaju/Ila eyi to si jẹ ki ọkọ naa da sinu koto.

Image copyright OTHER

Iroyin sọ pe awọn oṣiṣẹ ajọ ẹṣọ aṣọbode ti de ibi iṣẹlẹ naa ti wọn si ti n gbe awọn to fara pa jade kuro ninu ọkọ naa pẹlu iranlọwọ awọn to n gbe ni agbegbe naa.

Lasiko ti iroyin naa wọle, o ti le ni eeyan mẹwaa ni o ti gbẹmi mi gẹgẹ bi awọn to n kọja lọ ṣe n ke bosi o.

Ọjọ ẹti ọjọ kẹjọ oṣu keji ni ipagọ adura naa waye eyi ti ọgọrọ awọn olujọsin korajọ fun adura ni Oke Maria to wa ni Otan Ayegbaju.