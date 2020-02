Ìkede ti jáde pe ẹnikẹni to ba na tabi kọju ija si osisẹ ikọ Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́nu iṣẹ́, yóò fi ẹ̀wọ̀n osù kan jura àti ko san ẹgbẹ̀rún lọna igba naira ati abọ.

Bakan náà, wọ́n ko le fi òfin de ọmọṣẹ Amotẹkun fún òhun kohun to ba ṣe lásìkò tó ba wà lẹ́nu iṣẹ́.

Eyi ni ni ọkàn lára ẹsẹ ofin to wà ninu àbádofin to de isọwọ sisẹ ikọ Amotekun nipinlẹ Ekiti, (Ekiti State Security Agency Bill) ti ọdun 2020, èyi to ti wà niwaju ile igbimọ aṣòfin bayii.

Gẹ́gẹ́ bi abala kẹrindinlogoji abadofin náà ṣe sọ, "ẹnikẹni to ba gbiyanju lati di Amọtẹkun lọ́wọ́ láti ṣe ojuṣe wọ́n, lù u tàbi pa a lára lọnà àitọ lẹ́nu iṣẹ́, ti ṣẹ lábẹ́ òfin, yóò si fi ẹwọ̀n àti ẹgbẹrun lọ́na igba àti ààbọ̀ naira jura.

Àkọlé àwòrán Ọjọ kẹsan an Oṣu Kinni ọdun yii ni awọn gomina ipinlẹ mẹfa lati ilẹ Yoruba ṣe ifilọlẹ ikọ Amọtẹkun nilu Ibadan

Awọn Gomina ìhà Guusu-Iwọ-òòrun to ku náà ti fi abádòfin wọ́n, siwáju ilé ìgbàmọ àsòfin ìpínlẹ̀ koowa wọ́n.

Bakan náà ni òfin tun sọ pé, olori ilé iṣẹ́ Amotẹkun gbọdọ jẹ́ oṣìṣẹ́ fẹ̀yìnti lẹ́nu iṣẹ́ ologun tabi agbofinro.

O gbọdọ ni ìmọ iṣẹ náà, o kere tan ọdun mẹwàá, ti abadofin náà si kan kọmisona ọlọpàá ipinlẹ náà àti adele ilé iṣẹ́ ọmọogun.

Abadofin náà tun fààye gba ìdásílẹ̀ àjọ Amọtẹkun, ti ko si gbọdun din ni sáà ọdun mẹrin.