Osogbo Photographer:

Ori lo mọ isẹ asela, Yooba si ni ori ẹni ki ba ibusun, sebi ko ba tun ibẹ se.

Bẹẹ ni ọrọ ri fun ilumọọka ayaworan kan nilu Osogbo, Beta Adewale Adediran, ẹni to wu awọn obi rẹ ko di dokita onisegun oyinbo amọ to kuna, to si pada di alaseyọri ayaworan.

Lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ, Adediran ni se ni oun n fidi rẹmi ni kilaasi sayẹnsi ti oun wa, titi ti wọn fi le oun kuro nileewe naa, ti oun si lọ sile ẹkọ miran.

Adediran ni ileewe miran ni oun ti bọ si kilaasi isẹ ọna, ti oun si n se daada, titi ti oun fi di ayaworan, to si rọ awọn obi lati maa gba awọn ọmọ wọn laaye lati se ohunkohun to ba wu wọn, dipo ki wsn maa fi agidi mu wọn lati se ohun tawọn ọmọ ko fẹ.