Image copyright @SegunAde88

Se ni awọn ilu Maiduguri tii se olu ilu ipinlẹ Borno, tu ya ya jade lọjọru lati pade aarẹ ilẹ wa, Muhammadu Buhari to se abẹwo sipinlẹ naa.

Amọ yatọ si ijo ati ọyaya tawọn araalu fi saba maa n pade aarẹ to ba wa bawọn lalejo, se ni awọn eeyan yii fi orin abuku pade aarẹ Buhari, ti wọn si n pariwo pe awọn ko fẹ, awọn ko nifẹ si.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Niwọn igba to si jẹ pe ẹni to moju naa ni aarẹ, oun naa ko si sopo bọ awọn ọba alaye to duro lati kii kaabọ lọwọ, ti ko si tun se abẹwo si awọn agbegbe Auno, ti ikọlu ti waye lọjọ Aiku to kọja.

Image copyright @SegunAde88

Nigba to n salaye idi ti eyi fi ri bẹẹ, Garba Shehu tii se oludamọran agba si aarẹ lori eto iroyin ni "ko si idi fun aarẹ lati lọ si Auno, abẹwo aarẹ si ni lati bawọn eeyan ipinlẹ Borno lapapọ kẹdun nipa ajalu to ba wọn."

Image copyright @SegunAde88

Nigba to n bawọn eeyan sọrọ lẹnu abẹwo rẹ naa, aarẹ Muhammadu Buhari ni ole kii ja agba, ko ma se loju firi, nitori naa lai si atilẹyin awọn araalu, ko seese fun ẹnikẹni lati wa kọlu agbegbe kankan.

Image copyright @SegunAde88

"Ẹyin eeyan Borno, bawo lo se rọrun fun ikọ Boko Haram lati maa rọwọ mu di akoko yii lai ni atilẹyin yin ninu? Mo si n rọ yin lati fọwọowọpọ pẹlu awọn agbofinro, ẹ mase gba ikọ Boko Haram laaye lati de ọdọ awọn araalu, mo si n rọ awọn ti wọn le kuro nile wọn lati pada sile.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption World Radio Day: Àwọn òṣìṣẹ́ rédíò ní àwọn ń pa ìsòro àwọn mọ́ra ni láti mú inú aráàlú dùn

Buhari ni oun ti setan lati se agbekalẹ awọn ilana to gbopọn lati sẹ eegun ẹyin ikọ Boko Haram, to si tẹnumọ pe sise alabapin iroyin laarin awọn araalu atawọn agbofinro si ni ọna abayọ si aseyọri.