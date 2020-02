Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni yajoyajo ti kede pe ile ẹjọ to ga juls nilẹ wa ti wọgile ibo to gbe oludije fun ipo gomina labẹ ẹgbẹ oselu APC wọle nipinlẹ Bayelsa.

Oludije naa, David Lyon ni ajọ eleto idibo INEC kede pe oun lo jawe olubori ninu ibo gomina to kọja, ti oun ati igbakeji rk si ti n mura feto imura .

Amọ igbimọ oludajọ ẹlẹni marun, ti adajọ Mary Odili ko sodi, ti pasẹ fun ajọ Inec lati gba iwe ẹri moyege kuro lọwọ oludije APC naa.

O fikun pe ko se iwe ẹri tuntun fun oludije fẹgbẹ PDP, pe oun lo jawe olubori ninu ibo ọhun.

A mu ẹkunrẹrẹ iroyin naa wa fun yin laipẹ.