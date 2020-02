Image copyright Instagram/Okunnu_1

Gbajugbaja adẹrinpoṣonu oṣere tiata, Wale Akorede, ti ọpọ mọ si Okunnu sọ pe ọjọ ti pe tawọn eeyan ti n sọ pe orilẹede Naijiria yoo dara.

Ọgbẹni Akorede ni lori wi pe Naijiria yoo dara naa ni baba to bi oun lọmọ ku si, Naijiria yoo dara naa lo jẹ ki oun ko idile oun lọsi oke okun.

Okunnu ni Eleduwa ti kọ ni kadara fun idile oun pe, oke okun ni wọn yoo fi ṣe ibugbe lo jẹ ki wọn wa loke okun bayii.

Ifọrọwerọ BBC Yoruba ati Akorede Okunnu ree:

Ọgbẹni Akorede ni iṣẹ oun ni ko fun oun naa lanfaani lati maa gbe oke okun pẹlu idile oun.

''Lati igba ti mo ti wa nile iwe alakọbẹrẹ ni mo ti bẹrẹ ere tiata ni ṣiṣe, ṣugbọn ko si ọkan ninu baba ati iya mi to fọwọ sii pe ki n ṣiṣẹ tiata,''

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Sajẹ: Mo n rọ awọn akẹẹgbẹ mi lati se suuru de asiko Ọlọrun

Ṣugbọn lẹyin ti baba mi papoda tan, mo beere iyọnda lọwọ mama mi pe, ki wọn jẹ ki n ṣe ere tiata.

Okunnu to jẹ ọmọ ile Olokiti, Ijẹru ọja niluu Ogbomoṣo ni, ilu Ibadan ni wọn bi oun si, nibi ti oun ti dagba.

Ọgbẹni Akorede ṣalaye pe, ifẹ ni iyawo oun ni to fi fẹ oun, kii ṣe owo lo wo, to fi duro ti oun di oni.

Image copyright Instagram/Okunnu_1

Nigba to n sọrọ lori ija to maa n waye laarin awọn oṣere tiata to jẹ obinrin, Okunnu ni abuda awọn awọn obinrin ni lati maa ba ara wọn ja, o ni ko si iru rẹ laarin awọn ọkunrin oṣere.

''Ẹnu Ayinde Barrister ni mo ti gbọ orukọ Okunnu, ṣugbọn okun nu ni itumọ orukọ naa lẹyin ti mo ṣe iwadii lori rẹ,'' Okunnu lo woye bẹẹ.

O ni ti oun naa ba n wo 'Okunnu' ninu ere, emi gan maa n rẹrin arin takiti, amọ Wale Akorede maa n tiju gan an ti ko baa tii ri ẹrọ kamẹra.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption World Radio Day: Àwọn òṣìṣẹ́ rédíò ní àwọn ń pa ìsòro àwọn mọ́ra ni láti mú inú aráàlú dùn

Ọdun mẹtala ni Okunnu fi gbe orilẹede Saudi Arabia, amọ o ni isẹ tiata ko gba oun laye lati wọ eyin Mecca, ati pe ọṣọ lasan ni eyin Mecca.

Okunnu ni wọn le sọ pe ki oun ṣe ọmuti tabi ki oun gba obinrin lọ sile itura, eleyi to tako wiwọ eyin Mecca.

Ninu esi rẹ si ọrọ ti minisita fun ọrọ iṣẹ ati ileegbe, Babatunde Fashola sọ pe ohun tawọn ọdọ n wo ninu ere tiata lo jẹ ki wọn maa ṣoogun owo, Okunnu ọrọ ko rii bẹẹ.

''Ẹni to lọ ṣoogun owo kẹyin to wo ere tiata tan ti fẹ ṣe oogun tẹlẹ ni, kii ṣe pe ninu ere tiata lo ti rii,'' Okunnu lo woye bẹẹ.

O ni lati oun jogun ba awada ṣiṣe lati ọwọ mama oun ni, bakan naa lo sọ pe iwe ere awada lo ṣoro kọ ju laye.