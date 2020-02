Image copyright David Lyon

Isẹlẹ to n waye lọwọ lọwọ lori taa ni gomina ipinlẹ Bayelsa lode oni to mọ yii, ti n kọ awọn ọmọ ipinlẹ naa ati gbogbo ọmọ Naijiria lominu.

Idi ni pe ẹgbẹ oselu APC ati PDP ti n tutọ si ara wọn loju lori ohun ti idajọ ileẹjọ naa sọ, ti ko si tii foju han, ẹni ti wọn yoo bura fun bii gomina ni Bayelsa.

Lasiko to n bawọn akọroyin sọrọ nilu Abuja, alaga ẹgbẹ oselu APC, Adams Oshiomole leri leka, to si n tọ ilẹ la pe ko si ẹnikẹni ti wọn yoo bura fun bii gomina ni Bayelsa lonii.

Oshiomole ni "kii se bonkẹlẹ mọ pe ile ẹjọ to ga julọ ti dajọ pe wọn ko lee bura fun David Lyon, bẹẹ si ni ẹni to ni ibo to pọ julọ sikeji ni ki wọn bura fun. Eyi tumọ si pe lati ọla lọ, ko ni si ijọba kankan mọ ni Bayelsa."

O fikun pe oludije fẹgbẹ PDP ko ni ida mẹta ibo to yẹ ninu eto idibo gomina ọhun, ti ọwọja ibo rẹ ko si tan ka ida mẹta ijọba ibilẹ to wa nipinlẹ naa.

Amọ agbẹnusọ fun ẹgbẹ oselu PDP, Kọla Ọlọgbọndiyan ni ofo lasan ni ihalẹ Oshiomole nitori ofuutu, fẹẹtẹ, aasa ti ko ni kaun ni.

Ẹgbẹ oselu PDP wa n fewe ọmọ mọ Oshiomole leti lati ta kete si ipinlẹ Bayelsa nitori igbinyanju rẹ lati da rogbodiyan silẹ nipinlẹ naa, ti kuna.

Bẹẹ ba gbagbe, a mu iroyin wa fun yin pe ile ẹjọ to ga julọ nilẹ wa ti yẹ aga gomina mọ David Ylon, tii se oludije gomina fẹgbẹ APC nidi, ẹni ti ajọ Inec kede pe oun lo moke ninu ibo gomina to waye nipinlẹ naa losu Kọkanla ọdun 2019.

Idi ni pe ẹni to jẹ igbakeji Lyon naa, Biobarakuma Degi-Eremienyo, ko ayederu iwe ẹri kalẹ fun ajọ eleto idibo, to si mu ki awọn Lyon ati igbakeji rẹ naa kuna lati lee de ipo gomina.

Oni, ọjọ Ẹti lo yẹ ki wọn bura fun Lyon ati igbakeji rẹ naa amọ nibayii, ti ileẹjọ ti kede pe ki wọn gba iwe ẹri moyege ti ajọ Inec fun, ki wọn si kọ iwe ẹri miran fun oludije ẹgbẹ oselu PDP, taa wa ni wọn yoo bura fun bii gomina Bayelsa lonii.

Koda, lọwọ aarọ ana ni Lyon ti n se igbaradi fun bi wọn yoo se bura fun bii gomina lonii, ti ko si mọ pe riro ni teniyan, sise ni ti Ọlọrun, bẹẹ ni igun ijọba ẹgbẹ oselu PDP to n dari Bayelsa gan ti setan lati fa ibi ti akoso de duro le Lyon lọwọ.