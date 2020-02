Fire Eater: Azonto ní àfojúṣùn òun ni láti lọ fi idán iná yìí pa owó lókè òkun

Ina ti ọpọ eeyan maa n sa fun tori ọsẹ to lee ni se ni ọkunrin kan to n jẹ Timi, n jẹ bii ounjẹ, o fi n pa ara, to si tun n fi sere.