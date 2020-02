Image copyright other

Kii ṣe pe emi ati Alhaji Kollinghton Ayinla ti pada di tọkọtaya o! Eyi ariwo ti Ọbabirin orin Waka, Salawa Abẹni fi bọnu.

Laipẹ yii ni aworan kan jade kaakiri ninu, eyi ti Kolinghton Ayinla ati Salawa Abẹni ti di mọ ara wọn pẹki-pẹki.

Eleyi si ti n mu ki ọgọọrọ awọn eeyan maa beere pe, abi Ọba Waka ti pada sile Ọba Fuji bayii ni?

Tọkọ tiyawo ni Alaaji Kolington Ayinla ati Salawatu Abẹni tẹlẹ, ki tirela to gba aarin wọn kọja lọpọ ọdun sẹyin.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Amọṣa, ninu ifọrọwerọ pẹlu ileeṣẹ iroyin abẹle kan, Alhaja Salawatu Abẹni ṣalaye pe, ko si ohunkohun to jọ fifẹra laarin oun ati Kebe-n-kwara o, ipolowo ọja lasan ni.

"Ipolowo ọja lasan ni. Emi o raye awọn nnkan bẹyẹn."

Image copyright other

Bakan naa ni Salawatu Abẹni wa gba awọn olorin ode oni niyanju, lati maa kọ ọrin to ni itumọ seti araye. Gẹgẹ bi o ṣe sọ, ni igba ti awọn to ṣaaju n kọ orin tiwọn, gbogbo ohun to n lọ lawujọ ni wọn fi n kọrin lati ṣi araalu leti.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Fire Eater: Azonto ní àfojúṣùn òun ni láti lọ fi idán iná yìí pa owó lókè òkun

Bẹẹ lo tun rọ wọn lati maa tẹriba fun agba.