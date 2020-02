Image copyright @peluu_lovers

Tyson Fury ti fagba han Deontay Wilder lẹyin to na jati-jati ninu idije ẹṣẹ kikan to waye laarọ ọjọ Aiku, ni gbọgan MGM, to wa ni Las Vegas.

Alubami ni Fury, to jẹ ọmọ orilẹ-ede Gẹẹsi lu Deontay, to jẹ ọmọ ilẹ Amẹrika ninu idije ife agabaye ọhun.

Fury ni ẹni ti ọwọ rẹ moke ju ninu ija naa, igba keji si ree ti wọn yoo pade lori papa, ṣugbọn ninu abala keje ija ọhun lo ti fọ Wilder lẹnu tan patapata, ti onitọun ko si lee ta putu.

Nnkan bi ọdun kan o le diẹ sẹyin ni wọn kọkọ pade, ṣugbọn awọn to n ri si ija naa ni ọmi ni wọn ta lọjọ naa lọhun.

Eyi si mu ki wọn mu ọjọ ija mii, ti awọn afẹṣẹku bi ojo mejeji si ti n leri tantan mọra wọn lọpọ igba ti wọn ba pade.

Lẹyin ija ọhun, ti wọn si kede Fury bi ẹni to moke julọ, lo gba igbanu gẹgẹ bi ẹni to le ja ẹṣẹ ju ninu idije WBC lagbaye, eyi ni WBC World Heavyweight.

Ibanujẹ ni Wilder fi kuro ni gbọgan MGM ti ija naa ti waye nigba to sọ pe "Ẹni to lee ja ju lo bori, jagunjagun ni mi, ṣugbọn ko si awawi."

Ni ti Fury ni tirẹ, o sọ fun awọn oniroyin lẹyin ija naa pe "Ọba ti pada bọ sori itẹ," lẹyin naa lo gboriyin fun Wilder pe iṣe lo ṣe.

O ni "Mo fẹ gboriyin fun Deontay Wilder fun iṣe takuntakun to ṣe, o ja fitafita titi di abala keje ija ọhun, ṣugbọn ọba ti pada sori itẹ rẹ."

Ọpọlọpọ awọn ololufẹ ẹṣẹ jija ti bẹrẹ si ni fi erongba wọn lede lori ija naa, ti wọn si ti n ki Tyson Fury ku ori ire.