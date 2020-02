Image copyright @Official3SC

Gomina ipinlẹ Ogun, Dapo Abiodun ti sọ pe gbogbo awọn to lọwọ ninu iku Tiamiyu Kazeem, to jẹ ọmọ ẹgbẹ agbabọọlu Remo Stars ti ipinlẹ Ogun ko ni lọ lai foju wina ofin.

Kazeem di oloogbe lopin ọsẹ to kọja yii, lẹyin ti wọn ni awọn ọtẹlẹmuyẹ Special Anti-Robbery Squad, SARS lo fa ṣababi iku rẹ lopopona Sagamu si Abeokuta.

Bo tilẹ jẹ pe ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe wọn ko lọwọ ninu iku arakunrin ọhun, ṣugbọn wọn ni wọn fi pampẹ ofin mu u nitori o wọ aṣọ ologun, ti kii sii ṣẹ ọmọ ogun Naijiria.

Ṣugbọn ẹni ti ọrọ ọhun ṣoju rẹ sọ pe, awọn SARS mu Kazeem lẹyin ti wọn fẹsun jibiti ori ayelujara kan an, to si sọ fun wọn pe iṣẹ bọọlu gbigba ni oun n ṣe, ṣugbọn awọn ọlọpaa kọti ikun si aroye rẹ.

Wọn ni igba ti wọn n gbe e lọ ninu ọkọ wọn ni wọn ti ti i lati inu ọkọ naa, to si ko sẹnu ọkọ mii to n bọ, leyi to mu ko jẹ Ọlọrun nipe.

Image copyright @dabiodunMFR

Gomina Abiodun ti wa parọwa si awọn awọn ọmọ ikọ Remo Stars atawọn ọmọ ipinlẹ Ogun lati ma tẹ oju ofin mọlẹ nitori wọn n fẹ idajọ ododo fun arakunrin wọn to d'ologbe.

Ninu atẹjade kan lati ọwọ agbẹnusọ rẹ, Kunle Somorin, Abidoun sọ pe ẹnikẹni lara awọn agbofinro ti aje ọrọ ọhun ba ṣi mọ lori yoo jẹ iyan rẹ niṣu.

Gomina ọhun sọ pe ijọba yoo ṣe iwaadi finifini lori ọrọ naa lati mọ pato ọhun to ṣẹlẹ gan latari bi ọrọ ẹni ti ọrọ naa ṣoju rẹ ati ọrọ awọn ọlọpaa ṣe yatọ.

Abiodun wa kẹdun iku ologbe naa, to si sọ pe ijọba rẹ ko ni fọwọ yẹpẹrẹ mu eto abo ẹmi ati dukia awọn eeyan ipinlẹ Ogun.