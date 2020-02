Africa Eye: Ìyá mi, bí mo bá rántí ikú rẹ lásìkò ìrọbí, àìbímọ tèmí ń pa mí kú díẹ̀díẹ̀

Ninu fidio yii to jẹ akanṣe fọnran ẹka ileeṣẹ BBC to maa n tu aṣiri aidaa lawujọ, BBC Africa Eye, arabinrin kan to jẹ akọroyin ati aṣefiimu lọ sinu yara ibimọ nile iwosan kan lati lọ ya fiimu bi obinrin naa ṣe n bimọ lọwọ lọwọ.