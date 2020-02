Image copyright @policeng

Ọga ọlọpaa patapata lorilẹede Naijiria, Mohammed Adamu ti paṣẹ fun ọga ọlọpaa to wa lẹka iṣewaadi iwa ọdaran, Anthony Ogbizi lati ṣewadi ohun to fa iku Tiamiyu Kazeem to d'oloogbe nipinlẹ Ogun.

Adamu lo sọ ọrọ naa ninu atẹjade kan ti agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa, Frank Mba fi ṣọwọ si awọn akọroyin.

Igbesẹ yii lo n waye lẹyin ti rogbodiyan to bẹ silẹ nilu Sagamu lẹyin iku arakunrin naa to jẹ ọmọ ẹgbẹ agbabọọlu Remo Stars.

Ọga ọlọpaa patapata ti ba awọn ẹbi ologbe naa kẹdun, to si fi da wọn loju pe wọn yoo ri idajọ ododo gba lori iṣẹlẹ naa.

Tiamiyu Kazeem gbẹmi mi lọjọ kejilelogun, Oṣu keji ọdun 2020 lẹyin ti wọn sọ pe ọkan lara awọn oṣiṣẹ SARS ti lati inu ọkọ, ti ọkọ mii to n bọ si kọluu, leyi to mu ko njẹ Ọlọrun nipe.

Bo tilẹ jẹ pe ileeṣẹ ọlọpaa kọkọ ṣe pe oun ko lọwọ ninu iku okunrin naa, ṣugbọn awuyewuye to tẹlẹ iṣẹlẹ ọhun ko kere rara.

Ọpọ awọn Naijriia lo ti bẹrẹ si n fi eroungba wọn lede loju opo Twitter lori iṣẹlẹ naa pẹlu ami #End SARS, pe ki ijọba gbẹsẹle ẹka ileeṣẹ ọlọpa to n risi ọrọ awọn adigunjale, iyẹn SARS.

Yatọ si Tiamiyu Kazeem to dologbe yii, ọpọ igba lawọn eeyan ti fẹsun kan awọn oṣiṣẹ SARS yii pe wọn n tẹ oju ẹtọ awọn ọmọ Naijiria mọlẹ.