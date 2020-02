Image copyright Getty Images

Orilẹede Naijiria ti kede ẹni akọkọ to ni aarun Coronavirus lagbegbe ilẹ olooru Afirika. Awọn alaṣẹ ṣalaye pe ọmọ orilẹede Italy kan to gunlẹ sorilẹede Naijiria lọjọ mẹta sẹyin ti ko aarun naa.

Ni ipinlẹ Eko to jẹ ilu to tobi ju lorilẹede Naijiria pẹlu ogun miliọnu eeyan ni eyi ti kọkọ waye.

Atẹjade kan lati ọdọ minisita feto ilera, Dokita Osagie Ehanire, eyi tawọ n ileeṣẹ iroyin abẹle gbe sita ṣalaye pe, "Ọmọ orilẹede Italy kan to n ṣiṣẹ lorilẹede Naijiria lo ko aarun naa nigba to wale si naijiria pada lati ilu Milan ni ọjọ karundinlọgbọn oṣu keji ọdun. Alaisan naa wa labẹ itọju ni ileewosun fun wiwo arun ajakalẹ to wa ni Yaba, nilu Eko, "

Wọn ti kọkọ kẹẹfin aarun yii lorilẹ€de Egypt ati Algeria, ṣugbọn ko tii yọju ni agbegbe ilẹ oloru .

Pupọ awọn orilẹede Afirika lo ni ajọṣepọ okoowo ati ọrọ aje pẹlu orilẹede China.

Ni Ọjọbọ ni igbakeji olori ọmọ ẹgbẹ to pọ julọ ni ile aṣofin agba orilẹede Naijiria, Sẹnetọ Ajayi Borrofice ti bẹnu atẹ lu eto ti awọn alaṣẹ gbe kalẹ fun didena aarun Coronavirus.

Ni opin ọsẹ to kọja ni ajọ ilera agbaye, WHO ṣekilọ pe ọpọ awọn ilana eto ilera lawọn orilẹede Afirika ni ko duro deede lati koju ajakalẹ arun Coronavirus yii.