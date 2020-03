Waste to Wealth: Ẹ̀gbin tìrẹ ni èròjà táwọn èèyàn míràn fi n ṣiṣẹ́ ajé, okoòwò ńlá ni

Bakan naa ni ọmọ Naijiria kan, Lolade Oresanwo ati ijọba ilẹ Gẹẹsi da ileesẹ kan silẹ, to n sọ aatan di ọrọ, towo rẹ to triliọnu mẹrin ati aabọ Pọun.

Bakan naa ni ileesẹ yii ti gba awọn eeyan to to ẹgbẹrun mẹta sẹnu isẹ, to si tun n wọ́na abayọ̀ si isoro ẹgbin ayika ati ailera to lee mu wa.