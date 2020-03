Image copyright Others

Oludari agba fun ajọ elepo rọbi nilẹ wa, NNPC Mele Kiyari ti fi iboosi bọnu pe kawọn ọmọ Naijiria tete gbaradi fun ilu ti yoo le laipẹ, nitori bi owo epo rọbi se n ja wa silẹ lọja agbaye.

Melee, ẹni to ke gbajare yii asiko to n sọrọ lori ipa ti ebu ẹyin to ba owo epo rọbi yoo ni lori ọrọ aje Naijiria, wa n fi ika hanu pe orilẹede yii ko ni ọrọ aje miran to ju epo rọbi lọ, eyi ti ko ta mọ bayii.

O ni arun asekupani Coronavirus to n se ọsẹ kiri yika agbaye lo ko okuta ba epo rọbi lọja, pẹlu orogun owo ti ilẹ Saudi Arabia n ba Russia se nidi okoowo epo rọbi, eyi to mu ki owo epo ja wa silẹ.

Oludari agba fun ajọ NNPC wa n rọ awọn ọmọ Naijiria lati gbaradi fun inira osu mẹta, o kere tan, ki ọja agbaye to bọ lọwọ wahala yii, eyi ti yoo ni ipa ti kii se kekere lori ọrọ aje Naijiria.

O ni ọgọta dọla fun agba epo rọbi kan ni wọn gbe eto isuna ọdun 2020 le lori amọ lọwọ lọwọ bayii, owo agba epo kan ti ja wa silẹ di ọgbọn dọla, to si tun seese ko ja wa silẹ ju bẹẹ lọ.

"Ni bayii, o le ni awọn ile ẹru mejila to wa nilẹ lọja agbaye to kun fun agba epo rọbi, ti ko ri ẹni yọwo rẹ nitori wahala arun Coronavirus to n ja rain nilẹ, eyi ti ọwọja rẹ tun ti tan de awọn ẹya ẹka epo rọbi miran.

Bakan naa ni olokoowo to gbajumọ julọ ni Afirika, Aliko Dangote, lasiko ipade apero ti banki apapọ ilẹ wa se laipẹ yii ti koro oju si bi orilẹede Naijiria ko see tii waọna miran fun ọrọ aje rẹ yatọ si epo rọbi, to ti di okuta lọja agbaye bayii.