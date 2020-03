Image copyright @GovKaduna

Gomina ipinlẹ Kano, Mallam Nasir El Rufai ti fọwọ gbaya pe oun ko lee fi Emir tilu Kano ti wọn rọ loye, Sanusi Lamido Sanusi silẹ lasiko yii nitori kii buru buru, ko ma ku ẹnikan mọni.

El Rufai to kede eyi lasiko to n sọrọ lori bi ileẹjọ se pasẹ pe ki wọn fun Sanusi ni ominira rẹ, tun fikun pe ojo ti n pa igun ati Sanusi bọ, ọjọ ti pẹ, tori lati majesin lawọn mejeeji ti n bara awọn bọ, tawọn ko si fi ara awọn silẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Gomina Kaduna naa, ẹni to yan Sanusi si ipo meji ọtọọtọ ni kete ti wọn rọọ loye, lo tun ti se abẹwo si ọba alaye ana naa nilu Awe, nipinlẹ Nasarrawa tijọba fi pamọ si lọjọ Ẹti.

Image copyright @GovKaduna

"Lati majesin lemi ati Sanusi ti jẹ ọrẹ timọtimọ, ko si ja lẹyin mi lasiko gbogbo wahala ti mo la kọja ati awọn aseyọri mi, emi naa si gbọdọ wa lẹyin rẹ lasiko yii to n la isoro kọja, a ko lee ya ara wa, igba ipọnju sa ni a n mọ ọrẹ."

"Sanusi ti ni ominira bayii gẹgẹ bi ileẹjọ ti kede rẹ, o si lee gbe ni ibikibi to ba wu, to fi mọ ilu Kano amọ ilu Abuja la n lọ. O si seese ki Sanusi gba ibẹ lọ si ilu Eko, nibi to wu lati maa gbe lati igba ti wọn ti rọọ loye."

Image copyright @GovKaduna

Bakan naa ni El Rufai fikun pe, awọn kii tẹ oju ọba mọlẹ nipinlẹ Kaduna n tawọn, awọn si maa n bọwọ fawọn ọba alaye ni nitori awọn ni oludaabo bo asa wa.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Human Calculator: N kò lo idán àbí àlùpàyídà fún ìṣirò ọpọlọ tí mò ń ṣe

"Yatọ si pe Sanusi jẹ ọrẹ atigba ewe mi, o yẹ ka maa gbe ọla fun awọn ọba alaye wa, idi si ree ti mo se yan gẹgẹ bii baba isalẹ fasiti ipinlẹ Kaduna."