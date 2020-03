Image copyright Alaafin Oba Adeyemi III

Alaafin tilu Ọyọ, Aba Lamidi Ọlayiwọla Adeyemi Kẹta ti salaye pe agba kii wa lọja, ki ori ọmọ tuntun wọ, ni oun se fi imọran sọwọ si gomina ipinlẹ Ekiti, Kayode Fayemi lori aawọ awọn lọbalọba.

Bẹẹ ba gbagbe, a ti kọkọ mu iroyin wa fun yin nipa lẹta kan ti Alaafin kọ si Fayemi lọjọ kejila osu kẹta, ati awọn koko to wa ninu rẹ.

Nigba to n salaye siwaju lori lẹta naa, Alaafin ni oun ko ni kọnu n kọhọ kankan si gomina naa, koda inu oun ms si amọ oun gbe igbesẹ naa gẹgẹ bii oludaabo bo asa ati ise Yoruba ni.

Alaafin sọ siwaju pe agba ti ko ba kẹhun sọrọ, afaimọ ko ma kẹtan sare, idi si ree ti oun fi n fa Fayemi leti pe ko gbọdọ yi asa ati ise wa pada nipinlẹ Ekiti lọna ti ko bojumu.

"Mo kọ lẹta naa gẹgẹ bii Alaafin Ọyọ, ohun mi si ni ohun gbogbo ọmọ Yoruba. Emi ni mo wa nipo to dara julọ lati tọ ijọba sọna, ki n si gba wọn ni imọran lori awọn ọrọ to nii se pẹlu asa ati isẹse Yoruba nitori Alaafin ni oludaabo bo asa to ga julọ."

Image copyright Alaafin Oba Adeyemi III

"Ojuse Alaafin ni lati da si awọn ọrọ to ba nii se pẹlu asa to ba suyọ nilẹ Yoruba. Asa atijọ si ni ilana Pẹlupẹlu to jẹ asa awọn ọba alaye ni Ekiti. Taa ba si wo ipa ti awọn Ekiti ko ninu ogun Kiriji, ko yẹ ka fọwọ rọ wọn sẹyin. Awọn ọba mẹrindinlogun to wa ni Ekiti jẹ akikanju ati alagbara ti Yoruba lee gboju le."

Image copyright Others

Alaafin tẹsiwaju pe ni gbogbo ọna, ohun amuyangan lawọn Ekiti jẹ fun ilẹ Yoruba, paapa lẹka eto ẹkọ, ko si fẹẹ si agboole kan ti wọn ko ti ni ẹni to kawe de ipo Ọjọgbọn. Iwe ti mo kọ si Fayemi jẹ lẹta baba si ọmọ ni, mo si nigbagbọ pe awọn ohun to wa ninu iwe shun yoo ye yekeyeke.

Amọ titi di akoko yii, ijọba ipinlẹ Ekiti ko tii sọrọ lori lẹta ti Alaafin kọ si naa.