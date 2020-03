Iroyin to n ja rainrain to n tẹ wa lọwọ bayii ti kede pe ọpa epo miran tun ti bẹ lagbegbe Festac, ti ọrinrin rẹ si gbalẹ yika Eko.

Ariwo ti ibugbamu naa mu lọwọ lo gbalẹ kan, ti awọn eeyan si n sa asala fun ẹmi wọn, a ko si ti lee sọ iye ẹmi to ti ba isẹlẹ naa rin.

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ, oludari ajọ to n ri si isẹlẹ pajawiri nipinlẹ Eko, Lasema, Oke Ọsanyintolu sọ fun BBC Yoruba pe awọn eeyan to n fọ ọpa epo pẹtiroolu lo se okunfa isẹlẹ naa.

Lasema ni oun ti de ibi isẹlẹ naa, ti ọwọ awọn osisẹ ajọ naa si ti n ka ina yii.

Amọ Ọsanyintolu ko tii lee sọ boya ẹmi kankan ba isẹlẹ naa rin abi iye dukia to ti sofo.

"A ti de sibi isẹlẹ naa, a n sisẹ lọ lati pa ina yii, ọwọ wa si ti n kaa, amọ a ko tii mọ bii ọsẹ to se ti nipa si. A gbọ wipe awọn eeyan to n fọ ọpa epo lo tun se okunfa akọtun ibugbamu ọpa epo yii. Bo ba se n lọ, a mu to ẹyin akọroyin leti."

Amọ ẹnikan ti isẹlẹ naa soju rẹ, amọ to kọ lati foju han lori aworan BBC Yoruba ni, iye awọn eeyan to ku ninu ijamba yii ko lonka, ti wọn ti ha sinu ina ọhun.

A gbọ pe ọpọ adugbo to sun mọ ibi ti ibugbamu naa ti waye, bii Akọta, Festac ati Abule Ado ni ariwo naa rinlẹ de, ti ilẹ mi titi eyi to se ẹru ba ọpọ eeyan.

Lọwọ-lọwọ bayii, wọn ti n gbe awọn eeyan to sese ninu ijamba ibugbamu naa lọ sile iwosan, ninu eyi ti a ti ri sisita ijọ Katoliki kan ati akẹkọ mta.

Ọ̀pá epo rọ̀bí tún bẹ́ pẹ̀lú ìbúgbàmù ńlá l'Eko, àwọn òrùlé ilé ṣí lọ rẹrẹ

Oju opo Twitter ti kun fun ariwo awọn eeyan to gburo ibugbamu naa eyi to se ọsẹ pus fun ọpọ ile.

A gbọ pe awọn dukia kan ti ba isẹlẹ naa rin, tori ibugbamu naa mu ki awọn orule ile kan si, to fi mọ ibudo ijọsin, lasiko ti awọn eeyan n jọsin lọwọ, ti awọn ile kan si ti dawo pẹlu.

Koda, eefin n ru jade lati agbegbe ti ibugbamu naa ti waye, ti oju ọrun si dudu fun eefin.

Akọroyin BBC to sare de ibi isẹlẹ naa ni ileesẹ panapana ijọba ti wa de sibi isẹ́lẹ́ naa, ti wọn si ti n pa ina naa.

A tiẹ tun gbọ pe ileewe kan ti wo lulẹ nitori ariwo ati ilẹ to mi lasiko ti ibugbamu ọpa epo naa waye.

Bi isẹlẹ yii ba si se n tẹsiwaju, nileesẹ BBC Yoruba yoo maa mu wa fun yin.